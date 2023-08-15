В Киргизии арестовали мужчину за службу в ЧВК «Вагнер»

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В Киргизии 27-летнего мужчину арестовали за участие в военной операции на Украине в рядах бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает портал 24.kg.

После возвращения на родину его задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в наемничестве. По словам жены уроженца Нарынской области, мужчина отбывал наказание в российской тюрьме, где его «вынудили присоединиться к «Вагнеру».

В 2020 году задержанный уехал в Россию, чтобы работать. В 2021-м полиция задержала его по подозрению в хранении наркотиков, суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.

«Мужа оклеветали. Он всегда говорил, что российская тюрьма ужасна. Позже присоединился к «Вагнеру» и уехал в Украину. Мой муж оказался между жизнью и смертью», — добавила она. По ее словам, в начале июля срок контракта истек, после чего он вернулся в Киргизию.

Нарынский городской суд арестовал мужчину на два месяца на время следствия. В связи с этим его жена обратилась к властям России и Киргизии с просьбой отпустить его, уточнив, что у семьи два маленьких ребенка четырех и шести лет.

В середине мая Первомайский районный суд Бишкека приговорил гражданина Киргизии к десяти годам заключения за участие в военной операции на Украине.

По версии следствия, мужчина решил вступить в войска ЛНР «за определенное денежное вознаграждение». Он участвовал в разведывательных операциях с использованием беспилотников и перевозил минометные установки. Мужчина не признал вину полностью и заявил, что непосредственно в боевых действиях не участвовал и все время находился в ЛНР.