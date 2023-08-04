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Военная операция на Украине ,  
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Литва признала более 1,1 тыс. россиян и белорусов угрозой безопасности

Литовские власти признали более 1,1 тыс. россиян и белорусов угрозой безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вильнюс признал 1164 гражданина России и Белоруссии угрозой для национальной безопасности Литвы и запретил им въезд на территорию государства, сообщили в миграционном департаменте страны.

С ноября 2022 года для граждан этих стран ввели опросник, один из пунктов которого посвящен отношению к событиям на Украине.

После оценки данных в ведомстве установили, что 254 россиянина угрожают национальной безопасности, поэтому 43 человека получили отказ в выдаче вида на жительства, еще 54 отказали в визе. Кроме того, 46 гражданам России визу не продлили, 59 россиян оказались с аннулированным разрешением на временное проживание, а у 52 — отобрали разрешение на постоянное проживание.

Среди граждан Белоруссии, по мнению миграционного департамента, угрозу безопасности Литве представляют 910 человек. Отказали в выдаче разрешения на временное проживание 337 гражданам, у 205 такой документ аннулировали. Еще 121 белорусу отказались его заменить.

Отказали в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве двоим, у четырех его отозвали, литовскую визу не смог получить 241 гражданин Белоруссии.

Литва прекратила выдавать визы россиянам вскоре после начала военной операции на Украине. В марте Литва решила приостановить прием заявлений от россиян и белорусов о получении гражданства, а также запретила покупать недвижимость на своей территории тем, у кого нет ВНЖ.

В конце июня литовские власти предупреждали, что ужесточат проверку людей, въезжающих из Белоруссии и России.

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