Казахстан заблокировал «Царьград»

Казахстан расценил публикации на сайте «Царьграда» пропагандирующими экстремизм из-за статей о действиях «казахских националистов» и возможном «жестком ответе» Москвы. Телеканал назвал материалы «освещением беспредела»

Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press

Сайт телеканала «Царьград» заблокирован в Казахстане из-за «пропаганды экстремизма». Об этом сообщили сам телеканал и местное издание Orda.

Министерство информации Казахстана указывает, что содержимое четырех страниц на сайте «Царьграда» расценили в качестве пропаганды экстремизма. Речь идет об одной статье от января 2021 года и трех — от конца мая 2023-го.

«Царьград» отверг обвинения Казахстана и заявил, что занимался не пропагандой экстремизма, а «регулярным освещением беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых языковых патрулей». Телеканал назвал произошедшее победой казахских националистов на пути «полного изгнания русских из республики» и пообещал продолжить свою работу.

РБК направил запрос в Министерство информации Казахстана. В пресс-службе «Царьграда» отказались от комментариев РБК.

В одной из статей, которые Казахстан расценил в качестве пропаганды экстремизма, утверждалось, что «казахский этнос образовался лишь к середине XV века». Там также содержалась угроза, что Россия в ответ на многовекторную политику Казахстана может «отнестись к этому жестче, чем сейчас».

Телеканал «Царьград» основан в 2015 году миллиардером Константином Малофеевым. Издание выступает с националистических, консервативных и монархических позиций и позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

В мае Казахстан не пустил депутата Константина Затулина, который критически отреагировал на слова казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о «квазигосударственности» республик Донбасса.

«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имели слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной», — сказал Затулин.

После вмешательства МИД России проблему удалось уладить.