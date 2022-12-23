Институт философии РАН пожаловался на кампанию «псевдопатриотов»

Против Института философии РАН идет информационная кампания со стороны «псевдопатриотов», считает ученый совет организации. Поводом для нападок стало международное сотрудничество и работы по этике ненасилия, указывает институт

Фото: volgatech.net

Ученый совет Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) выступил с заявлением, в котором пожаловался на информационную «кампанию» со стороны «группы псевдопатриотов». Заявление опубликовано на официальном сайте института.

«В последнее время имели место попытки группы псевдопатриотов обвинить институт в антигосударственной политической деятельности, русофобии и работе на иностранные спецслужбы. Подобную заведомо ложную информацию распространяют такие СМИ, как «Завтра», «Царьград», «Аргументы недели», а также ряд связанных с ними аккаунтов в социальных сетях», — говорится в заявлении института.

Научное учреждение указывает, что сотрудников ИФ РАН обвиняют в участии «в международных научных мероприятиях, научном обмене и стажировках за рубежом». «Иными словами, институт обвиняют в проведении обычных форм международной научной деятельности», — говорится в заявлении.

Между тем, ИФ РАН является государственным бюджетным учреждением, а сотрудничество с зарубежными научными организациями предполагается государственным заданием, которое институт выполняет. Одновременно «интеграция в мировое научное пространство» является предметом отчетности для института и критерием его эффективной работы, указывает организация.

«Недовольство псевдопатриотов вызывает также тематика научных исследований института, в частности, тема «Этика ненасилия». <...>. При этом они забывают, что учение о непротивлении злу насилием создал великий русский писатель Лев Толстой, что политики ненасильственных действий придерживался Махатма Ганди, памятник которому стоит в Москве», — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что считает несовпадение мнений «нормальным явлением научной жизни», и призывает решать такие вопросы «цивилизованным, профессиональным путем — путем организации и проведения научных семинаров, конференций, публикации статей в научных изданиях, а не натравливания одних групп граждан на других».

Институт не привел ссылок на примеры того, что считает информационной кампанией, однако упоминает, что «это те же силы и лица, которые провоцировали кризис управленческой деятельности нашего института год назад».

В декабре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков назначил Анатолия Черняева врио директора ИФ РАН, однако это решение не поддержал коллектив института. В заявлении, которое было опубликовано на сайте ИФ РАН, ученый совет потребовал пересмотреть его назначение. По словам авторов обращения, кандидатуру Черняева никто не обсуждал, его назначили «спешно, без обязательно предусмотренного процедурой согласования с РАН и в полной тайне от института». В тексте также говорилось, что Черняев участвовал в кампании «по дискредитации института и его руководства», центром которой авторы назвали телеканал «Царьград», основанный Константином Малофеевым. Руководитель сектора истории русской философии института Владимир Сидорин отмечал, что материалы телеканала с критикой в адрес учебного заведения начали появляться весной и летом 2021 года. Ученый совет также обращался к президенту Владимиру Путину и попросил вмешаться в ситуацию.

После того как конфликт в ИФ РАН перешел в публичное поле, новым главой ИФ РАН стал его научный руководитель, доктор философских наук и академик Абдусалам Гусейнов, автор многочисленных научных работ по этике и социальной природе нравственности. Работы Гусейнова, а также его учеников и его предшественника на посту директора, Андрея Смирнова, были предметом критики в статьях на сайте телеканала «Царьград».

В газете «Завтра» в конце ноября и в декабре вышли несколько публикаций, в которых фигурирует ИФ РАН. Автор заметок Алексей Гончаров утверждает, что сотрудники института находятся под влиянием «цивилизации Запада», которая находится «в состоянии глубокого кризиса, моральной деградации и очевидного отмирания». «Ученые-философы продвигают идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности и самой тысячелетней цивилизации нашей страны. В качестве доктринальной основы этого «троянского коня» выступает идеология толерантности и ненасилия, включая методологию ненасильственного политического протеста, которая используется всеми организаторами «оранжевых революций», — говорится в одной из заметок.

В другой статье того же автора («Ми-6 и ИФ РАН») говорится, что замдиректора ИФ РАН Юлия Синеокая стажировалась в Великобритании и «на протяжении всей своей карьеры» поддерживает «контакты с британскими структурами». В публикации говорится о работе главы ИФ РАН Гусейнова в качестве организатора научно-просветительского центра «Этика ненасилия» и международных конференций по этой теме в начале 1990-х годов, а также о работе заведующего сектором этики ИФ РАН Рубена Апсеряна (Минюст признал его иностранным агентом 9 декабря).

РБК направил запросы в редакции «Завтра», «Царьграда», «Аргументов недели».