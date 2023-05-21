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Казахстан не захотел пускать критиковавшего страну депутата Думы

Казахстан не захотел пустить в страну депутата Думы Затулина
Депутат Затулин около года назад в ответ на заявление Токаева о непризнании ДНР и ЛНР сказал, что если нет «дружбы», «то все возможно, как в случае с Украиной». Теперь парламентария попытались не пустить в Казахстан
Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: duma.gov.ru)

Депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина не пустили в Казахстан из-за нежелательности его визита, сообщает Sputnik со ссылкой на его пресс-службу.

Затулина не пропустили через зону паспортного контроля. С какой целью депутат направлялся в Казахстан, неясно.

«После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась», — сообщили РБК в пресс-службе Затулина, не уточнив, что это значит.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Казахстана.

Как отмечает Forbes Kazakhstan, в июне прошлого года Затулин сделал замечание по поводу слов президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства заявил о непризнании «квазигосударственных территорий» ДНР и ЛНР.


Затулин заявил после этого радиостанции «Говорит Москва», что союзники России относятся к партнерству «как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут».

«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной», — заявил депутат.

В сентябре Затулин комментировал в интервью «Московскому комсомольцу» отказ казахстанских банков от работы с картами «Мир». Он сказал, что страна «очень рискует», ориентируясь на санкции Запада.

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В парламенте Казахстана заявление российского депутата назвали «недружественным» и «провокационным», сообщал портал Tengrinews.

В октябре прошлого года нежелательным визит Затулина из-за его высказываний назвала Армения. Газета «Айкакан жаманак» (ее главный редактор — супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян) утверждало, что депутат в своих публичных интервью «неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне», заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения. Затулин назвал действия Еревана оскорбительными.

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