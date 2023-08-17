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Кулеба заявил, что Киев будет нуждаться в западном оружии до «победы»

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет нуждаться в западном оружии до «победы»
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ нужно «двигаться вперед», поэтому Украине необходимы постоянные поставки западного оружия и боеприпасов, заявил глава украинского МИДа Кулеба. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений Киеву не изменят исход спецоперации
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина будет нуждаться в постоянных поставках оружия и боеприпасов от Запада, пока ВСУ «не одержат победу». Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба агентству AFP.

«Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше [оружия], нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет», — сказал он.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Запад и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия, в том числе истребителей F-16.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что они лишь затягивают конфликт, но не меняют его исхода.

Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский также называли главной проблемой в контрнаступлении ВСУ сильные оборонительные позиции России. «Нашим солдатам нелегко продвигаться вперед», — признал глава МИД Украины.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти писало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и созданием мощных оборонительных укреплений — «линии Суровикина», которая представляет из себя обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

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Минобороны России не раз сообщало о срыве украинского наступления. Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Украина на тот момент уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин.

Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше».

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Виктория Громова Виктория Громова
МИД Украины Дмитрий Кулеба оружие боеприпасы Запад
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