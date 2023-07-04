ФСБ отчиталась о задержании в ЛНР украинского шпиона

ФСБ: в ЛНР задержан мужчина, который собирал и передавал Украине данные о войсках

Гражданин Украины собирал сведения о российских войсках в Луганской народной республике, сообщили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о шпионаже. Несколько дней назад по таким же подозрениям в ЛНР задержали женщину

Фото: ФСБ России

В Луганской народной республике оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, сообщает Луганский информационный центр.

«С октября 2022 года житель республики <...> по заданию лица, действовавшего в интересах вооруженных формирований Украины, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — сообщили в спецслужбе.

Уголовное дело возбуждено по статье о шпионаже.

Накануне ФСБ сообщила, что пресекла вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

По данным службы, СБУ хотела организовать подрыв автомобиля Аксенова, подозреваемого россиянина 1988 года рождения арестовали. В ФСБ заявили, что его обучали на Украине минно-взрывному делу.



«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта. <...> Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сказано в сообщении спецслужбы.

29 июня в Луганске по подозрению в шпионаже задержали гражданку Украины.



По данным ФСБ, она собирала и передавала Украине данные о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России по заданию лица, «действовавшего в интересах» Главного управления разведки Минобороны Украины.