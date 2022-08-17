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Мишустин поручил выделить 1 млрд руб. на разработку СПГ-оборудования

В рамках программы «Прорыв на рынки СПГ» выделят 1 млрд руб. для разработки собственного СПГ-оборудования. Новак говорил, что инвестиции позволят нарастить производство СПГ с 30 млн до 100 млн т
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Правительство выделит 1 млрд руб. на разработку российского оборудования для сжижения природного газа (СПГ), будут компенсированы затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с использованием современных технологий. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырех проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства», — сказал Мишустин.

Одним из ключевых направлений развития энергетики России является диверсификация экспорта, заявил премьер, с помощью «прорыва на перспективные рынки сбыта» СПГ можно будет расширить географию поставок. Мишустин подчеркнул, что важно не только найти новых импортеров, но и инвестировать в развитие производства. СПГ-сектор является относительно новым для российской экономики, такие меры позволят поддержать его, создать рабочие места и запустить промышленные площадки, считает он.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что соответствующая федеральная программа называется «Прорыв на рынки СПГ». По его словам, в течение восьми лет (до 2030 года) планируется изготовить опытные образцы российского СПГ-оборудования, каждый год будут проводиться «десятки научно-технических работ». Программа позволит России стать лидером на мировых рынках сжиженного газа, будут достигнуты цели по наращиванию СПГ-производства до 80–120 млн т к 2035 году, рассказал министр.

«По всей России будет создано свыше 500 высокотехнических рабочих мест, при этом ведущую роль в этом процессе сыграют более 30 млрд руб. привлеченных частных инвестиций», — отметил министр.

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Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т).

Россия к 2035 году планирует построить более десяти новых заводов по производству сжиженного природного газа, говорил в январе прошлого года вице-премьер Александр Новак. По его словам, уже к 2030 году в российскую экономику поступит около $150 млрд дополнительных инвестиций на реализацию новых СПГ-проектов.

В июне 2022 года Новак говорил, что «если сегодня в РФ производится всего 30 млн т СПГ, то в перспективе можем выйти на 100 млн т в год» благодаря субсидированию разработки российского СПГ-оборудования. Вице-премьер тогда сумму инвестиций не уточнил. При этом глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон оценивал объем необходимых затрат на НИОКР в 24 млрд руб. По его мнению, невозможно достичь «ускорения организации производства импортозамещающей продукции для выпуска СПГ» без поддержки со стороны государства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Мишустин СПГ Минэнерго
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