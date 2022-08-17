Черноморский флот назвал сплетнями данные о назначении нового главкома

В Черноморском флоте посоветовали «не верить сплетням» о смене главнокомандующего. По данным СМИ, вместо адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, им стал вице-адмирал Виктор Соколов

Фото: Сергей Коньков / РБК

Черноморский флот не подтвердил РБК информацию о назначении нового главнокомандующего.

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — сообщили РБК в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

О смене главкома Черноморского флота ранее сообщили «Крымская газета», официальный печатный орган крымского правительства, а также «РИА Новости Крым». По их данным, вместо Игоря Осипова командующим стал вице-адмирал Виктор Соколов.

«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета пришло представление», — сказал собеседник агентства, отметив, что публичной церемонии назначения Соколова не было. По словам другого источника агентства, знакомого с вице-адмиралом, в условиях российской военной операции на Украине «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

12 августа о том, что Осипова представили командному составу штаба Черноморского флота, писал «Московский комсомолец».

На сайте Минобороны сообщается, что Черноморским флотом по-прежнему командует адмирал Игорь Осипов. Эту должность он занял в мае 2019 года, а до этого был заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. В мае 2015-го Осипова назначили командующим Каспийской флотилией. С сентября 2016-го по август 2018 года он был начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом. Награжден орденом «За морские заслуги».

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Виктор Соколов с января 2020 года руководит Военно-морской академией им. адмирала Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В 2012–2013 годах он был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, затем заместителем командующего Северным флотом. Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

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