КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за слов о военной операции
Бюро приморского краевого комитета КПРФ решило отозвать документы о выдвижении кандидата в думу Владивостока по 28-му одномандатному округу Павла Ижко, сообщил «Коммерсанту» первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев.
По словам Долгачева, решение связано с тем, что Ижко на встрече с избирателями «не смог внятно и грамотно объяснить позицию партии» относительно российской военной операции на Украине — не заявил, что КПРФ ее поддерживает. «В этой связи мы решили, что он не может представлять партию в гордуме», — пояснил он. Долгачев уточнил, что исключение Ижко из партии не обсуждалось.
Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких сообщила, что документ об отзыве кандидатуры Ижко поступил в избирком, комиссия его рассмотрит. На сайте ЦИК указано, что он имеет статус «выбывший после регистрации кандидат».
Издание отмечает, что на прошлой неделе в соцсетях появилось видео со встречи Ижко с избирателями, на которой тот говорит, что военная операция выгодна «правящему классу». Тогда же кандидат в депутаты заявил, что бюджетных средств на решение социальных проблем горожан не хватает, потому что они идут «силовому блоку».
По словам источника издания в крайкоме КРПФ, Ижко «пытался объяснить позицию своим пониманием марксизма-ленинизма, но затем признал ошибку и заявил, что его спровоцировали на неудачные заявления».
Это не первый резонансный случай с членами КПРФ в Приморье, связанный с военной операцией. В феврале вскоре после начала боевых действий на Украине о несогласии с позицией партии и российского руководства заявил депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков; он вышел из КПРФ и уехал из России, позже его задержали на границе США и Мексики.
В мае член фракции КПРФ Приморского заксобрания Леонид Васюкевич зачитал на заседании обращение к президенту Владимиру Путину, призвав его прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. На него завели административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП), оштрафовали на 30 тыс. руб. и исключили из фракции. По мнению Долгачева, своим выступлением Васюкевич дискредитировал и КПРФ, поскольку партия, как заявил секретарь крайкома, поддерживает действия «по денацификации Украины».