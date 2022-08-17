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КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за слов о военной операции

КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за позиции о военной операции на Украине
КПРФ отозвала кандидатуру Павла Ижко на выборах в думу Владивостока, так как он «не смог внятно объяснить» избирателям позицию партии о военной операции на Украине
Павел Ижко
Павел Ижко (Фото: vlkprf.ru)

Бюро приморского краевого комитета КПРФ решило отозвать документы о выдвижении кандидата в думу Владивостока по 28-му одномандатному округу Павла Ижко, сообщил «Коммерсанту» первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев.

По словам Долгачева, решение связано с тем, что Ижко на встрече с избирателями «не смог внятно и грамотно объяснить позицию партии» относительно российской военной операции на Украине — не заявил, что КПРФ ее поддерживает. «В этой связи мы решили, что он не может представлять партию в гордуме», — пояснил он. Долгачев уточнил, что исключение Ижко из партии не обсуждалось.

Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких сообщила, что документ об отзыве кандидатуры Ижко поступил в избирком, комиссия его рассмотрит. На сайте ЦИК указано, что он имеет статус «выбывший после регистрации кандидат».

На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска с Украины
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Леонид Васюкевич

Издание отмечает, что на прошлой неделе в соцсетях появилось видео со встречи Ижко с избирателями, на которой тот говорит, что военная операция выгодна «правящему классу». Тогда же кандидат в депутаты заявил, что бюджетных средств на решение социальных проблем горожан не хватает, потому что они идут «силовому блоку».

По словам источника издания в крайкоме КРПФ, Ижко «пытался объяснить позицию своим пониманием марксизма-ленинизма, но затем признал ошибку и заявил, что его спровоцировали на неудачные заявления».

Это не первый резонансный случай с членами КПРФ в Приморье, связанный с военной операцией. В феврале вскоре после начала боевых действий на Украине о несогласии с позицией партии и российского руководства заявил депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков; он вышел из КПРФ и уехал из России, позже его задержали на границе США и Мексики.

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В мае член фракции КПРФ Приморского заксобрания Леонид Васюкевич зачитал на заседании обращение к президенту Владимиру Путину, призвав его прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. На него завели административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП), оштрафовали на 30 тыс. руб. и исключили из фракции. По мнению Долгачева, своим выступлением Васюкевич дискредитировал и КПРФ, поскольку партия, как заявил секретарь крайкома, поддерживает действия «по денацификации Украины».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приморье Владивосток КПРФ Кандидат в депутаты
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