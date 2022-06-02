Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало»

На орбите «очень мало» российских космических аппаратов — около 160 гражданского и военного назначения, в то время как тысячи зарубежных спутников, «как в кино», следят за российскими военными, заявил глава «Роскосмоса»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Весь ресурс космических аппаратов «Роскосмоса» задействован в интересах Минобороны, госкорпорация фактически стала частью Вооруженных сил страны, заявил ее глава Дмитрий Рогозин.

«Есть орбитальная группировка у Министерства обороны. Она создается на наших предприятиях. От того, как мы ловко и умело работаем, зависит количество космических аппаратов», — отметил он. По словам Рогозина, сейчас на орбите «очень мало» российских спутников — чуть более 160 гражданского и военного назначения.

В то же время, заявил глава «Роскосмоса», против российской армии развернуты тысячи спутников. «У одного Илона Маска, к примеру, более 2 тыс. космических аппаратов системы Starlink. Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск», — добавил он. По словам Рогозина, они наблюдают за российскими военными, «как в кино», и передают информацию на огневые позиции. В связи с этим военнослужащие находятся в сложном положении, но «побеждают за счет характера, выдержки и воли».

У России нет радиолокационных аппаратов всепогодного и круглосуточного наблюдения, такой спутник появится в конце 2022 года, заявил Рогозин. По его словам, к тому времени российские предприятия сдадут несколько других новых аппаратов, которые будут полезны для Вооруженных сил.

В конце мая глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация намерена развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит круглосуточно следить за боевыми действиями на Украине, «постоянно наблюдать за театром военных действий». «Нам спутники нужны, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны, — это мало, должны быть тысячи», — говорил он, отмечая, что использовать их можно и для гражданских задач.

В конце февраля Илон Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. Вскоре после этого в Киеве сообщили о прибытии в страну первой партии оборудования. Какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться, власти не уточнили. Рогозин в мае заявил, что Пентагон поставлял системы связи Starlink бойцам полка «Азов» (символика подразделения признана в России экстремистской и запрещена) в Мариуполе, и предупредил, что предпринимателю придется «отвечать по-взрослому».