Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 16:09
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 22:02
В Запорожье издали указ о национализации имущества Украины Политика, 21:54
В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3 Политика, 21:46
Патриарх Кирилл заявил, что людей захватила «стихия языческих страстей» Политика, 21:43
Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало» Политика, 21:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:22
Гол и пас Кварацхелии помогли Грузии разгромить Гибралтар в Лиге наций Спорт, 21:18
Чемпион Fight Nights Минеев сообщил об отмене боксерского боя с Никулиным Спорт, 21:14
Верховный суд Фиджи приостановил решение о выдаче «яхты Керимова» США Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Ректор МГУ призвал оставить бакалавриат и магистратуру в отдельных сферах Общество, 20:59
Что означает отрицательная процентная ставка и зачем она банкам и ЦБ РФ Инвестиции, 20:58
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 20:57
Небензя счел поставки Украине оружия «военным преступлением» Запада Политика, 20:51
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало»

На орбите «очень мало» российских космических аппаратов — около 160 гражданского и военного назначения, в то время как тысячи зарубежных спутников, «как в кино», следят за российскими военными, заявил глава «Роскосмоса»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Весь ресурс космических аппаратов «Роскосмоса» задействован в интересах Минобороны, госкорпорация фактически стала частью Вооруженных сил страны, заявил ее глава Дмитрий Рогозин.

«Есть орбитальная группировка у Министерства обороны. Она создается на наших предприятиях. От того, как мы ловко и умело работаем, зависит количество космических аппаратов», — отметил он. По словам Рогозина, сейчас на орбите «очень мало» российских спутников — чуть более 160 гражданского и военного назначения.

В то же время, заявил глава «Роскосмоса», против российской армии развернуты тысячи спутников. «У одного Илона Маска, к примеру, более 2 тыс. космических аппаратов системы Starlink. Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск», — добавил он. По словам Рогозина, они наблюдают за российскими военными, «как в кино», и передают информацию на огневые позиции. В связи с этим военнослужащие находятся в сложном положении, но «побеждают за счет характера, выдержки и воли».

Рогозин предупредил о третьей мировой из-за противоспутникового оружия
Политика
Дмитрий Рогозин

У России нет радиолокационных аппаратов всепогодного и круглосуточного наблюдения, такой спутник появится в конце 2022 года, заявил Рогозин. По его словам, к тому времени российские предприятия сдадут несколько других новых аппаратов, которые будут полезны для Вооруженных сил.

В конце мая глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация намерена развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит круглосуточно следить за боевыми действиями на Украине, «постоянно наблюдать за театром военных действий». «Нам спутники нужны, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны, — это мало, должны быть тысячи», — говорил он, отмечая, что использовать их можно и для гражданских задач.

В конце февраля Илон Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. Вскоре после этого в Киеве сообщили о прибытии в страну первой партии оборудования. Какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться, власти не уточнили. Рогозин в мае заявил, что Пентагон поставлял системы связи Starlink бойцам полка «Азов» (символика подразделения признана в России экстремистской и запрещена) в Мариуполе, и предупредил, что предпринимателю придется «отвечать по-взрослому».

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock С прицелом на $95 млрд: почему все так ждут IPO мегаединорога Stripe
Статьи
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Топ-менеджеры скупают акции своих компаний: почему это хорошая новость
Статьи
Pro
Фото: Dimas Ardian / Getty Images Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Рогозин Роскосмос спутники Минобороны армия России Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Рогозин не поверил в отказ США от испытаний противоспутникового оружия
Политика
Рогозин предупредил, что Маск «ответит по-взрослому» за Starlink у ВСУ
Политика
Зеленский договорился с Маском о поставке новой партии Starlink
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter