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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» обновит космическую программу и отдаст приоритет спутникам

«Роскосмос» пересмотрит федеральную космическую программу, чтобы отдать приоритет российской спутниковой группировке. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации.

«Предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли», — пояснили в «Роскосмосе».

«Роскосмос» поспорил с Кудриным об успешности космической госпрограммы
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Фото:Bill Ingalls / Getty Images

Проект программы в «ближайшее время» согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами и направят в правительство, добавили в пресс-службе.

При этом, чтобы ускорить работы по созданию и модернизации спутников, «Роскосмос» планирует запросить дополнительное финансирование.

Главы Счетной палаты Алексей Кудрин накануне, 14 июня, на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что из всех госпрограмм космическая реализуется наименее успешно (наиболее положительную динамику, со слов чиновника, показывают госпрограммы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса и программа «Доступная среда»).

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В «Роскосмосе», отвечая на критику, заявили, что показатели кассового исполнения федерального бюджета выросли, и указали на «опережающее размещение государственного оборонного заказа». Кроме того госкорпорация провела 85 успешных пусков ракет-носителей различных классов подряд, это рекорд для современной России, отметили в «Роскосмосе».

Госпрограмма «Космическая деятельность России» рассчитана до 2030 года. После этого, говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, она каждые пять лет будет обновляться.

Теги
Дмитрий Рогозин Роскосмос спутники

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