В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

В сообщении российского МИДа не уточняется, в чьих интересах велась слежка и в течение какого времени

Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли устройство слежения. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Российские дипломаты выразили нидерландской стороне протест. «Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в заявлении.

Для разбирательства по этому делу в министерство вызвали временную поверенную в делах Нидерландов Доминик Баккер-Кюлин.

МИД подчеркивает, что голландскому дипломату необходимо как можно скорее принять меры, чтобы подобный инцидент не повторился.