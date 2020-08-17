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В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

В сообщении российского МИДа не уточняется, в чьих интересах велась слежка и в течение какого времени
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли устройство слежения. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Российские дипломаты выразили нидерландской стороне протест. «Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в заявлении.

Для разбирательства по этому делу в министерство вызвали временную поверенную в делах Нидерландов Доминик Баккер-Кюлин.

МИД подчеркивает, что голландскому дипломату необходимо как можно скорее принять меры, чтобы подобный инцидент не повторился.

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Судебное заседание по делу о сбитом рейсе MH-17 в Нидерландах

В июле 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над восточной частью Украины. На борту находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Никто из пассажиров и экипажа не выжил.

После крушения была организована Совместная следственная группа, которая пришла к выводу, что лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Кремль свою причастность к крушению самолета полностью отрицает.

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В июле Нидерланды подали иск против России по делу об авиакатастрофе рейса Malaysia Airlines над Донбассом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что это решение стало очередным ударом по двусторонним отношениям стран.

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9 марта в окружном суде в Гааге начались слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777.

Европейский суд по правам человека 15 июля зарегистрировал иск против России в связи с этой катастрофой. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, комментируя решение подать в суд на Россию, заявил, что это станет шагом в восстановлении справедливости в отношении жертв катастрофы.

Авторы: Екатерина Митрохина, Владислав Гордеев
Теги: мид, Нидерланды, электронная слежка
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