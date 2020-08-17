В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения
В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли устройство слежения. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Российские дипломаты выразили нидерландской стороне протест. «Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в заявлении.
Для разбирательства по этому делу в министерство вызвали временную поверенную в делах Нидерландов Доминик Баккер-Кюлин.
МИД подчеркивает, что голландскому дипломату необходимо как можно скорее принять меры, чтобы подобный инцидент не повторился.