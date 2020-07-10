МИД счел ударом двусторонним отношениям планы Гааги подать иск из-за MH17

Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / Global Look Press )

Решение Нидерландов подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к Москве в связи с катастрофой малазийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, является еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова размещены на сайте ведомства.

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что Гаага «с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины» за крушение самолета. Расследование шло «в рамках антироссийской логики», а все, что не соответствовало «заранее выбранному сценарию», не принималось в расчет.

«Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», — заключила Захарова.