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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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МИД счел ударом двусторонним отношениям планы Гааги подать иск из-за MH17

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / Global Look Press )

Решение Нидерландов подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к Москве в связи с катастрофой малазийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, является еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова размещены на сайте ведомства.

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что Гаага «с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины» за крушение самолета. Расследование шло «в рамках антироссийской логики», а все, что не соответствовало «заранее выбранному сценарию», не принималось в расчет.

«Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», — заключила Захарова.

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Mемориал жертвам катастрофы MH17 в Амстердаме

О решении вызвать Россию в ЕСПЧ по делу о крушении MH17 голландское правительство сообщило ранее 10 июля. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пояснил, что такая мера позволит сделать еще один шаг к «достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера». Для этого власти Нидерландов планируют передать ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию о катастрофе.

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Обломки рейса MH-17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над востоком Украины. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых — граждане Нидерландов, погибли.

В 2018 году совместная следственная группа (JIT), работающая во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, пришла к выводу, что ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер, принадлежал российской армии. Москва отрицает свою причастность к катастрофе и указывает на необъективность расследования и его «нацеленность на подгонку фактов».

Теги: МН17, Гаага
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