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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Нидерланды ответили на сообщения о «тайных» переговорах по MH17

Судебное заседание по делу о сбитом рейсе MH-17 в Нидерландах
Судебное заседание по делу о сбитом рейсе MH-17 в Нидерландах (Фото: Robin van Lonkhuijsen / Reuters)

МИД Нидерландов не комментирует сообщения о «тайных переговорах» России с дипломатами из Австралии и Нидерландов по поводу сбитого на востоке Украины Boeing 777. Об этом сообщила РБК представитель Министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман.

Вельдман упомянула письмо министра иностранных дел Стефа Блока по поводу авиакатастрофы, которое было направлено в парламент Нидерландов в марте 2019 года. В нем говорилось, что Нидерланды, Австралия и Россия проводят дискуссии по крушению самолета, первая встреча на тот момент уже состоялась.

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Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что Россия ведет «тайные переговоры» с Австралией и Нидерландами.

По его словам, таким образом, Москва демонстрирует, что никто ей не указ. «Идет разговор о компенсациях и, чтобы семьи [погибших] забрали иски», — сказал Венедиктов.

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Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В мае 2019 года Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявила, что установка «Бук», из которой сбили самолет, принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. По версии группы, установку доставили из России на Украину, где «Бук» попал к ополченцам.

В Москве неоднократно отрицали причастность к произошедшему. В сентябре Минобороны России сообщило, что сбившую Boeing ракету произвели в 1986 году и затем направили в войсковую часть на территории Тернопольской области Украинской ССР, после распада Советского Союза ракета не покидала украинскую территорию.

Теги: Нидерланды, MH17, Алексей Венедиктов
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