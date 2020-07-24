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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

В частности, в отставку ушел первый заместитель губернатора Владимир Хлапов, на эту должность будет назначен бывший коллега Дегтярева по Госдуме. Также должности покинут первый зампред правительства края и советник губернатора
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона. В частности, свой пост покинул первый заместитель губернатора Владимир Хлапов. Об этом Дегтярев рассказал в эфире в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, он удовлетворил заявление Хлапова об увольнении. «На его место будет назначен Александр Александрович Никитин — это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — пояснил Дегтярев.

Сейчас Александр Никитин возглавляет аппарат Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Также Дегтярев рассказал, что ожидает заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского. «Его мы тоже удовлетворим», — сказал Дегтярев. Он отметил, что заявление идет по почте из Москвы.

Дегтярев сообщил об отсутствии намерений менять команду Фургала
Политика
Михаил Дегтярёв

Помимо этого, уйдет и советник губернатора Захар Синяговский. «Он сосредоточится на партийной работе, вы знаете, что он исполняет обязанности еще руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника я тоже удовлетворил», — пояснил врио губернатора.

Во вторник Михаил Дегтярев сообщал, что планирует работать с командой бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств и покушения на убийства. По словам нового главы края, администрация в своем нынешнем составе работает «ритмично». «Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств», — отмечал Дегтярев.

Президент Владимир Путин назначил Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора 20 июля. Тогда же глава государства подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Фургал сейчас находится в СИЗО в Москве, суд оставил его под арестом до 9 сентября.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сергей Фургал, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, кадровые перестановки
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