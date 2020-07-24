Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

В частности, в отставку ушел первый заместитель губернатора Владимир Хлапов, на эту должность будет назначен бывший коллега Дегтярева по Госдуме. Также должности покинут первый зампред правительства края и советник губернатора

Михаил Дегтярев (Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона. В частности, свой пост покинул первый заместитель губернатора Владимир Хлапов. Об этом Дегтярев рассказал в эфире в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, он удовлетворил заявление Хлапова об увольнении. «На его место будет назначен Александр Александрович Никитин — это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — пояснил Дегтярев.

Сейчас Александр Никитин возглавляет аппарат Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Также Дегтярев рассказал, что ожидает заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского. «Его мы тоже удовлетворим», — сказал Дегтярев. Он отметил, что заявление идет по почте из Москвы.