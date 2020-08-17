Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения
Предложивший создать Комитет спасения Белоруссии основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин не выходил на связь с представителями оппозиционного штаба. Об этом сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова в интервью Forbes.
«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала Колесникова в ответ на вопрос, слышала ли она об инициативе российского бизнесмена.
С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Мазепин — уроженец Минска.
Он также призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии.