Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения

Ранее с таким предложением обратился к белорусским политикам и бизнесменам основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин. По его замыслу, Комитет национального спасения будет «разговаривать с властью на равных»

Предложивший создать Комитет спасения Белоруссии основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин не выходил на связь с представителями оппозиционного штаба. Об этом сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова в интервью Forbes.

«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала Колесникова в ответ на вопрос, слышала ли она об инициативе российского бизнесмена.

С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Мазепин — уроженец Минска.

Он также призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии.