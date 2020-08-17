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Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения

Ранее с таким предложением обратился к белорусским политикам и бизнесменам основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин. По его замыслу, Комитет национального спасения будет «разговаривать с властью на равных»

Предложивший создать Комитет спасения Белоруссии основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин не выходил на связь с представителями оппозиционного штаба. Об этом сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова в интервью Forbes.

«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала Колесникова в ответ на вопрос, слышала ли она об инициативе российского бизнесмена.

С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Мазепин — уроженец Минска.

Он также призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для того, чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии.

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии
Бизнес
Дмитрий Мазепин

Идею Мазепина о создании комитета поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Он назвал ее прекрасной инициативой и заявил, что она «ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития». При этом Цепкало сообщил, что не обсуждал это с Мазепиным напрямую.

Президентские выборы прошли в Белоруссии с 4 по 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской не признали итоговые официальные результаты.и назвали их не имеющими отношения к реальности. На этапе предварительного объявления итогов штаб представил результаты альтернативного подсчета, по которым кандидат от оппозиции набрала 70-80% голосов.

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После завершения голосования в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста. Они быстро переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Для разгона протестующих в Минске ОМОН применял слезоточивые газ и светошумовые гранаты, участники акций сообщали об избиениях. Были задержаны тысячи человек.

Примерно с середины прошлой недели жесткие задержания прекратились, акции протеста приобрели более мирный характер.
 



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, Дмитрий Мазепин, «Уралхим»
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