Берлин анонсировал встречу Путина и Меркель

На 18 августа у канцлера Германии Ангелы Меркель запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте канцлера.

​Встреча состоится в гостевом замке Мезенберг под Берлином. Будут обсуждаться «актуальные вопросы международной политики». Deutsche Welle​, в частности, поясняет, что главы государств обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, а также в сфере энергетики.

У президента Владимира Путина намечена «активная середина недели», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК. «[у Путина будет] региональная поездка, в конце недели будет международная поездка», — поделился Песков, рассказывая о графике главы государства. Однако куда отправится президент, пресс-секретарь не пояснил.

Последняя встреча Путина и Меркель прошла 18 мая в Сочи. Тогда главы государств уделили внимание Сирии и Украине, а также выходу США из иранской ядерной сделки. На встрече Путин подарил Меркель цветы. Согласно публикации Bild, этот жест стал «оскорбительным» для канцлера из-за подчеркивания разницы полов. В Кремле отметили, что считают «абсолютно нормальным» дарить женщине цветы.

