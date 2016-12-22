СМИ узнали о решении Эрдогана посетить Германию впервые с 2014 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре посетить Германию с государственным визитом впервые с 2014 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники газеты Bild в Берлине и Анкаре.

Отмечается, что это будет первый визит Эрдогана в Германию в должности президента. Цель визита Эрдогана — поспособствовать восстановлению отношений между Германией и Турцией. По словам источников, турецкого лидера с военными почестями должны принять на банкете во главе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В правительствах Германии и Турции не прокомментировали Reuters эту информацию.

Отношения Берлина и Анкары ухудшились после того, как в Турции в июле 2016 года была совершена попытка государственного переворота. Тогда в ЕС подвергли критике массовые аресты, произведенные турецкими властями после переворота. Тогда же была приостановлена подготовка к вступлению Турции в ЕС.

Кроме того, конфликт между Турцией и Германией усилился из-за ареста немецких граждан, включая турецко-немецкого журналиста и стамбульского корреспондента газеты Die Welt Дениза Юцеля. Его обвиняли в пропаганде терроризма и работе на немецкую разведку. В феврале 2018 года, спустя год после ареста, турецкие власти выпустили Юцеля из тюрьмы до окончания судебного разбирательства. Всего в Турции арестованы более 50 немецких граждан, из них 12 считают в Берлине политическими заключенными.