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За полгода доходы российских нефтяников выросли на 1 трлн руб.
Бизнес, 17:08
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За полгода доходы российских нефтяников выросли на 1 трлн руб.
Нефтегазовые компании заработали в первой половине 2018 года дополнительно 1 трлн руб. доналоговой прибыли — на 50% больше, чем годом раньше, подсчитали аналитики. Дивидендная доходность компаний может вырасти в два-три раза
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Доналоговая прибыль (EBITDA) крупнейших российских нефтегазовых компаний в первом полугодии 2018 года выросла примерно на 50%, или на 1 трлн руб., подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков. Эти оценки подтвердил аналитик по нефти и газу Wood&Co Ильдар Давлетшин.

По словам Тануркова, совокупная EBITDA семи крупнейших компаний — «Роснефти», «Газпрома» (с учетом «Газпром нефти»), ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», НОВАТЭКа, «Татнефти» и «РуссНефти» — выросла на 46%, до 3,1 трлн руб. Давлетшин анализировал показатели шести компаний (всех, за исключением «РуссНефти»). По его оценкам, их суммарная EBITDA выросла на 49%, до 3,4 трлн руб.

Больше всего, по оценкам Давлетшина, доналоговая прибыль вырастет у «Татнефти» (+65%) и «Газпрома» (+60%).

Выручка семи компаний, по расчетам Тануркова, за полугодие выросла на 15%, до 12,8 трлн руб.

В первую очередь компаниям помогли макропоказатели, в частности, цены на нефть и низкий курс рубля относительно доллара, они дали 75–80% роста, говорит Давлетшин. С ним соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: если раньше курс рубля укреплялся при росте цен на нефть и наоборот, так что рублевые доходы нефтяных компаний были в целом стабильными, то с середины прошлого года эта связь стала разрушаться, напоминает эксперт. Тогда правительство объявило о введении бюджетного правила, согласно которому нефтегазовые доходы при цене нефти выше $40 будут конвертированы в валюту и направлены в Резервный фонд. В случае падения цен ниже $40 валюта будет продаваться, чтобы не допустить девальвации рубля. Это правило действует с 2018 по 2020 год, но было отыграно рынком еще в прошлом году, объясняет Полищук. В результате, несмотря на то что в первом полугодии 2018 года средняя цена Brent выросла на 36%, до $70,8 за баррель, рубль даже подешевел, а стоимость доллара выросла на 2,2%, до 59,3 руб., указывает он.

Компаниям помогли и индивидуальные факторы, но в меньшей степени: ЛУКОЙЛ наращивает добычу на Каспии и снижает налоговую нагрузку благодаря льготам, «Газпрому» помогает рекордно высокий спрос на газ в Европе и рост продаж на внутреннем рынке, «Газпром нефть» увеличивает в добыче долю льготной нефти (за счет месторождений, на которые распространяются льготы), перечисляет Давлетшин.

Хорошие финансовые показатели приведут к существенному росту дивидендов российских нефтегазовых компаний за 2018 год, считает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. Средняя доходность по обыкновенным акциям составит 6%, а по привилегированным — 13%, оценивает она. В лидерах — «Башнефть» (подконтрольна «Роснефти») с доходностью в 10,9% по обыкновенным акциям и 13,4% по привилегированным и «Татнефть» (8,9 и 13,1% соответственно). Для сравнения: сейчас доходность по обыкновенным акциям крупнейших нефтегазовых компаний составляет 3,1%, по привилегированным — 3,7%, оценивает Газпромбанк.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендная доходность российских нефтегазовых компаний вырастет до 8%, что в два раза выше среднего уровня за последние десять лет.

Российские нефтяники увеличили инвестиции в добычу на 40%
Бизнес

На фоне роста прибыльности в 2017 году инвестиции российских нефтегазовых компаний в добычу выросли на 38%, до $58 млрд (в рублях по среднегодовому курсу — на 20%, до 3,4 трлн руб.), подсчитали аналитики Международного энергетического агентства. В среднем в мире инвестиции в такие проекты выросли на 3,7%, до $450 млрд, говорится в отчете. В Европе, США и на Ближнем Востоке инвестиции даже снизились на 1–16% и лишь незначительно выросли в Китае и Латинской Америке.

«Роснефть» представит отчет за второй квартал и первое полугодие 2018 года в следующий понедельник, 6 августа, «Газпром» и ЛУКОЙЛ — в конце августа.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: цены на нефть , Курс рубля , нефтяники , дивиденды
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