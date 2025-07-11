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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский допустил возможность назначения Умерова послом Украины в США

Зеленский не исключил назначение главы Минобороны Умерова послом в США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что новым послом в США станет министр обороны Рустем Умеров, сообщает «Страна.ua».

«Что касается нового посла: если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве», — сказал журналистам украинский президент после саммита в Риме.

При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности замены посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

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Политика
Владимир Зеленский

Ранее Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как пишет FT, отстранение Маркаровой, близкой к Демократической партии, станет попыткой украинского лидера задобрить Трампа.

Зеленскому на посту посла Украины в США нужен «хороший переговорщик», который «понятен Белому дому и в то же время конгрессу», сообщил FT источник в администрации украинского президента.

По данным источников издания, помимо Умерова на пост посла в США рассматриваются кандидатуры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольги Стефанишиной, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры Николая Точицкого и замглавы офиса президента Игоря Жовквы.

Призывы к отставке Маркаровой в США начались еще в сентябре 2024 года, когда она организовала Зеленскому визит на оружейный завод в Пенсильвании. Тогда республиканцы сочли это вмешательством в выборы с целью помочь демократам.

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Плугина Ирина
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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