Зеленский допустил возможность назначения Умерова послом Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что новым послом в США станет министр обороны Рустем Умеров, сообщает «Страна.ua».
«Что касается нового посла: если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве», — сказал журналистам украинский президент после саммита в Риме.
При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности замены посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Ранее Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как пишет FT, отстранение Маркаровой, близкой к Демократической партии, станет попыткой украинского лидера задобрить Трампа.
Зеленскому на посту посла Украины в США нужен «хороший переговорщик», который «понятен Белому дому и в то же время конгрессу», сообщил FT источник в администрации украинского президента.
По данным источников издания, помимо Умерова на пост посла в США рассматриваются кандидатуры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольги Стефанишиной, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры Николая Точицкого и замглавы офиса президента Игоря Жовквы.
Призывы к отставке Маркаровой в США начались еще в сентябре 2024 года, когда она организовала Зеленскому визит на оружейный завод в Пенсильвании. Тогда республиканцы сочли это вмешательством в выборы с целью помочь демократам.
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