Киев решил оставить на Украине главного переговорщика с Россией
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Рустем Умеров останется в стране и сосредоточится на роли лидера переговорной группы в диалоге с Россией, сообщает «РБК Украина», ссылаясь на источник.
Его прочили на должность посла в США. По сведениям издания, на этот пост теперь прежде всего рассматривается вице-премьер Ольга Стефанишина. В Киеве ожидают реакции на кандидатуру Стефанишиной от американской стороны, говорит собеседник издания.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также сообщил в телеграм-канале, что послом в США будет Стефанишина, а Умеров «пойдет в СНБО». «Причиной мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона», — утверждает он.
Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в этом году на двух раундах переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня).
Правительство Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем ушло в отставку накануне, 16 июля. Новым главой правительства должна стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Она весной возглавляла украинскую делегацию на переговорах с США о редкоземельных металлах.
По сведениям «Украинской правды», Верховная рада планирует утвердить новый кабинет министров 17 июля.
Украинский президент Владимир Зеленский не исключал, что Умеров поедет послом в США, но конкретных ответов не дал.
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