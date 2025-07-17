Киев решил оставить на Украине главного переговорщика с Россией

Рустем Умеров возглавлял Минобороны и украинскую переговорную делегацию в Стамбуле. Кабмин ушел в отставку 16 июля. Зеленский допускал, что тот уедет послом в США

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Рустем Умеров останется в стране и сосредоточится на роли лидера переговорной группы в диалоге с Россией, сообщает «РБК Украина», ссылаясь на источник.

Его прочили на должность посла в США. По сведениям издания, на этот пост теперь прежде всего рассматривается вице-премьер Ольга Стефанишина. В Киеве ожидают реакции на кандидатуру Стефанишиной от американской стороны, говорит собеседник издания.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также сообщил в телеграм-канале, что послом в США будет Стефанишина, а Умеров «пойдет в СНБО». «Причиной мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона», — утверждает он.

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в этом году на двух раундах переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня).

Правительство Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем ушло в отставку накануне, 16 июля. Новым главой правительства должна стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Она весной возглавляла украинскую делегацию на переговорах с США о редкоземельных металлах.

По сведениям «Украинской правды», Верховная рада планирует утвердить новый кабинет министров 17 июля.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключал, что Умеров поедет послом в США, но конкретных ответов не дал.