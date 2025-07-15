В Думе предложили штрафы за доступ к «экстремистcким материалам» с VPN

В поправках к КоАП предлагается штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) «в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации», в которых, в частности, предлагается штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов. Такие поправки содержатся в тексте законопроекта ко второму чтению, их предлагается рассмотреть 17 июля. Внимание на это обратил Forbes.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Авторы хотят дополнить КоАП статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Штрафы за это для граждан составят от 3000 до 5000 руб.

Также статью 14.3 собираются дополнить частью 18, в которой речь идет о рекламе VPN-сервисов. За «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

С 1 марта 2024 года вступил в силу запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре Роскомнадзор опубликовал приказ о запрете на распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок до 1 сентября 2029 года.

В декабре ведомство утверждало, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах пользователей VPN.