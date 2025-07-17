Ермак: давление Трампа на Путина приведет к концу конфликта на Украине

Ермак заявил, как Трамп мог бы положить конец конфликту на Украине

Андрей Ермак (Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Конфликт на Украине закончится, если глава Белого дома Дональд Трамп окажет экономическое давление на Россию — к примеру, связанными с энергоносителями санкциями. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Times.

Ермак полагает, что Россия в таком случае будет вынуждена прекратить боевые действия, так как партнеры — среди них он назвал Китай и Индию захотят «избежать торговой войны».

Трамп в понедельник объявил о планах обеспечить Украину ракетами и другим оружием, включая системы Patriot, и пригрозил России «очень жесткими» пошлинами, если не удастся добиться урегулирования украинского конфликта за 50 дней.Американский лидер также подчеркнул, что соглашение по урегулированию следовало заключить «уже давно».

Кремль в ответ заявлял, что давление нужно оказывать на Украину для ведения прямых переговоров. Москва готова начать третий раунд переговоров, заявлял глава МИД России Сергей Лавров, но в украинских заявлениях об этом не упоминается, говорил он.