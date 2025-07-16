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Военная операция на Украине ,  
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Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Песков: Кремль призывает все стороны надавить на Украину для прямых переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Планов телефонной беседы Путина и Трампа нет, но разговор можно быстро организовать, сообщил Песков. С его слов, Россия исходит из того, что пока не идет речь о поставках Украине американских дальнобойных ракет
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров с Москвой состоялся, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Тема поставок оружия Украине со стороны Запада высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается, рассказал он.

«Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. То есть там тоже будут сейчас свои разногласия. Сколько платить? Сколько денег?» — прокомментировал Песков решение США продавать оружие европейским странам для передачи Украине.

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Со слов Пескова, Россия исходит из того, что пока не идет речь о поставках Украине американских дальнобойных ракет. Он отметил, что звучали «противоречивые заявления из Германии» насчет возможных поставок ракет Taurus, но пока, «скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Taurus не поставляются».

В ближайшее время телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован, «но он может очень быстро быть организован», добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — Киеву их отправят европейские страны, а Вашингтон восполнит их арсеналы. В ночь на 16 июля Трамп объявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются на Украину из Германии в рамках нового соглашения.

Москва предложила начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня, но он «до сих пор никак не упоминается ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы», сообщил накануне глава МИД России Сергей Лавров.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Украина переговоры Taurus Германия США
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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