Лавров рассказал о переговорах между спецслужбами России и США по обмену

Американские и российские спецслужбы с 2021 года ведут контакты чтобы посмотреть, «можно ли кого-то на кого-то обменять», однако эта тема «не любит суеты», отметил министр, комментируя дело Эвана Гершковича

Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович занимался шпионской деятельностью, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.

Он отметил, что российские и американское спецслужбы по договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена «ведут контакты, для того чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять». Они поддерживаются с июня 2021 года, добавил министр.

По словам главы российского МИДа, «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».

«Периодически американцы вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же. <...> Но контакты такие есть, и ничего общего с нападками на журналистику это не имеет», — заключил Лавров.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года, по версии ФСБ, он собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности предприятия российского ВПК, «действуя по заданию американской стороны», с тех пор журналист находится в СИЗО «Лефортово». Дело Гершковича рассматривается в закрытом режиме, в конце июня в Свердловском облсуде прошло первое заседание.

Гершкович отверг обвинения в свой адрес, подчеркнув, что занимался журналистской деятельностью. О его невиновности заявили редакция WSJ и власти США, которые требуют его освобождения. Газета в марте выпустила номер с пустой первой полосой с заголовком «Здесь должна была быть его статья», заявив что у корреспондента «украли» более года жизни, который он провел в заключении.

Путин в декабре сообщил, что власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными. В интервью журналисту Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны наших партнеров».