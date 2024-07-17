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Имущество производителя водки «Хортиця» в России национализировали

В 2023 году украинского основателя алкохолдинга Global Spirits, производящего водку «Хортиця» («Хортица»), Евгения Черняка заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. Связанные с ним активы перешли государству
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Приставы обратили в доход государства имущество юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком, внесенным в российский список террористов и экстремистов, сообщили РБК в пресс-службе ФССП.

В доход государства обращены компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированных за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед» (Brand Group Corporation Limited).

В августе 2023 года Хамовнический суд заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. В середине мая этого года связанные с ним активы в России арестовали, хотя в Global Spirits отрицали, что бизнесмен ими владеет. А 5 июня Ленинский районный суд Курска вынес решение о передаче активов государству.

Бывшему заводу владельца «Хортицы» в Крыму приостановили лицензию
Бизнес
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Global Spirits основал украинский бизнесмен Евгений Черняк в 2008 году. Холдинг включал в себя ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, Крымский винный дом и другие. «Родник и К» и «Русский Север» занимались производством «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits на территории России.

До апреля 2022 года заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с самим Global Spirits. Впрочем, в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России. В апреле 2022 года «Родник и К» и «Русский Север» перешли к Александру Беспалову.

По данным сайта компании, Global Spirits — это крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира.

Нового владельца российских активов «Хортицы», Александра Беспалова арестовали в июле 2023 года. Его обвинили в даче взятки, совершенной группой лиц (ст. 291, ч. 4, п. «а»). «Коммерсантъ» писал, что дело о финансировании терроризма против Черняка стало результатом дела Беспалова. и и главы «Родника и К» Андрея Лазутина. По словам адвоката, осенью 2022 года к Беспалову обратился Лазутин с просьбой о помощи — освободить сына от армии за взятку в $10 тыс. У предпринимателя пятеро детей, старший из них, молодой человек с рядом заболеваний, попадал под призыв и опасался, что окажется в зоне военных действий. Беспалов согласился помочь. Защита считает, что его телефонные переговоры прослушивали правоохранительные органы; они считали, что Черняк, прежний хозяин водочного бизнеса, мог направить часть средств от его продажи на финансирование ВСУ.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Степанова Елена Степанова
Хортица Евгений Черняк национализация ФССП
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