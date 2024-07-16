В Пятигорске из-за сбоя на Ростовской АЭС ввели график отключения света
В Пятигорске 16 июля ввели график временных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба «Пятигорскэнерго».
«С 17:09 16 июля 2024 года для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения <...> введен график временного отключения электроэнергии», — говорится в публикации. Режим ограничения должны соблюдать все сетевые организации, подчеркнули в компании.
Свет частично отключили в Пятигорске, а также в поселках Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик.
Позже непростую ситуацию с ограничением электроэнергии прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. По его словам, по очереди в районах будут отключать и включать местные подстанции. В ночь с 16 на 17 июля, чтобы «высвободить 4 мегаватта для населения», частично будет отключено уличное освещение.
16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился из-за неполадок турбогенератора. Из-за этого в энергосистеме юга России ввели временные графики ограничения потребления, которые затронули в том числе Ростовскую область, а также Сочи и несколько населенных пунктов Дагестана.
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