Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой
Россия и Украина планируют 17 июля провести очередной обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным агентства, каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ, с начала этого года, отмечает Bloomberg.
В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных, в украинском плену, по его словам, находятся 1348 россиян.
МИД России не ответил на запрос агентства, правительство ОАЭ от комментариев отказалось.
С начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными, в том числе при посредничестве ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся в конце июня — тогда каждая сторона передала по 90 человек. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75».
В том месяце уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что обмен пленными был приостановлен на несколько месяцев из-за позиции украинской стороны, «которая постоянно выставляет новые надуманные требования». Позже она показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных и попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать содействие в активизации обменных процессов.
Лубинец 13 июля заявил, что Украина при посредничестве ОАЭ планирует большой обмен женщинами-военнопленными с Россией. Подробностей он не привел.
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