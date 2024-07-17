Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой

Москва и Киев могут провести очередной обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, рассказали источники Bloomberg. Украинский омбудсмен ранее говорил, что готовится большой обмен женщин-военнопленных

Россия и Украина планируют 17 июля провести очередной обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ, с начала этого года, отмечает Bloomberg.

В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных, в украинском плену, по его словам, находятся 1348 россиян.

МИД России не ответил на запрос агентства, правительство ОАЭ от комментариев отказалось.

С начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными, в том числе при посредничестве ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся в конце июня — тогда каждая сторона передала по 90 человек. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75».

В том месяце уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что обмен пленными был приостановлен на несколько месяцев из-за позиции украинской стороны, «которая постоянно выставляет новые надуманные требования». Позже она показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных и попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать содействие в активизации обменных процессов.

Лубинец 13 июля заявил, что Украина при посредничестве ОАЭ планирует большой обмен женщинами-военнопленными с Россией. Подробностей он не привел.