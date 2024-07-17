 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет

Flightradar: в небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет
Сюжет
Военная операция на Украине
Согласно данным сервиса Flightradar, в небе над Украиной пролетел британский Grob Prefect T1, который до этого выполнял полеты на базе Королевских ВВС в Кронвеле
Самолет&nbsp;Grob Prefect T1
Самолет Grob Prefect T1 (Фото: raf.mod.uk)

В небе над Харьковом ночью 17 июля пролетел учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании Grob Prefect T1, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Регистрационный номер самолета — ZM300. По данным сервиса, с 10 по 16 июля самолет совершал полеты в Кронвеле, где располагается база Военно-воздушных сил Соединенного королевства. 

Это двухместные самолеты, которые используются для начальной летной подготовки.

ТАСС со ссылкой на данные Flightradar сообщает, что самолет в районе 23:00 мск 16 июля пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, потом — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.

24 февраля 2022-го Украина закрыла воздушное пространство страны для гражданской авиации.

За первый сбитый F-16 российским военным пообещали 15 млн руб.
Политика
Истребитель F-16

Киев в скором времени получит от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Киеву удастся собрать эскадрилью из 15–24 самолетов. Другой источник сказал, что летом Украине передадут шесть истребителей, и еще 20 — к концу года, что значительно меньше, чем просили власти Украины. В частности, президент Владимир Зеленский в мае говорил, что для паритета с Москвой Киеву необходимо 120–130 современных самолетов, включая F-16.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Великобритания авиация
Материалы по теме
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером
Политика
Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16
Политика
Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Производитель водки «Царская» купил висковый завод в Буденновске Бизнес, 08:00
Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета Политика, 07:56
Борис Джонсон опубликовал фото с Трампом после покушения Политика, 07:50
Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой Политика, 07:41
Эксперты узнали среднюю сумму возврата в России при налоговом вычете Общество, 07:30
Над Белгородской и Воронежской областями сбили три беспилотника Политика, 07:10
Маск объяснил решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии Общество, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки Экономика, 07:00
В России новый виток борьбы с инфобизнесом. Кто под угрозой Pro, 07:00
Киносказки в СССР и сегодня: графика, драма, деньги. Наследие и различия Life, 07:00
В небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет Политика, 06:40
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 06:34
В МИДе заявили о карт-бланше от США Украине на удары по России Политика, 06:31
Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность Общество, 06:10