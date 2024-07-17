В небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет

Согласно данным сервиса Flightradar, в небе над Украиной пролетел британский Grob Prefect T1, который до этого выполнял полеты на базе Королевских ВВС в Кронвеле

Самолет Grob Prefect T1 (Фото: raf.mod.uk)

В небе над Харьковом ночью 17 июля пролетел учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании Grob Prefect T1, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Регистрационный номер самолета — ZM300. По данным сервиса, с 10 по 16 июля самолет совершал полеты в Кронвеле, где располагается база Военно-воздушных сил Соединенного королевства.

Это двухместные самолеты, которые используются для начальной летной подготовки.

ТАСС со ссылкой на данные Flightradar сообщает, что самолет в районе 23:00 мск 16 июля пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, потом — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.

24 февраля 2022-го Украина закрыла воздушное пространство страны для гражданской авиации.

Киев в скором времени получит от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Киеву удастся собрать эскадрилью из 15–24 самолетов. Другой источник сказал, что летом Украине передадут шесть истребителей, и еще 20 — к концу года, что значительно меньше, чем просили власти Украины. В частности, президент Владимир Зеленский в мае говорил, что для паритета с Москвой Киеву необходимо 120–130 современных самолетов, включая F-16.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.