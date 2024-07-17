В небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет
В небе над Харьковом ночью 17 июля пролетел учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании Grob Prefect T1, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Регистрационный номер самолета — ZM300. По данным сервиса, с 10 по 16 июля самолет совершал полеты в Кронвеле, где располагается база Военно-воздушных сил Соединенного королевства.
Это двухместные самолеты, которые используются для начальной летной подготовки.
ТАСС со ссылкой на данные Flightradar сообщает, что самолет в районе 23:00 мск 16 июля пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, потом — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.
24 февраля 2022-го Украина закрыла воздушное пространство страны для гражданской авиации.
Киев в скором времени получит от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия.
По словам одного из собеседников Bloomberg, Киеву удастся собрать эскадрилью из 15–24 самолетов. Другой источник сказал, что летом Украине передадут шесть истребителей, и еще 20 — к концу года, что значительно меньше, чем просили власти Украины. В частности, президент Владимир Зеленский в мае говорил, что для паритета с Москвой Киеву необходимо 120–130 современных самолетов, включая F-16.
Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.
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