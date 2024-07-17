 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

WP узнала, что полиция видела Крукса в здании, откуда он стрелял в Трампа

WP: полиция видела напавшего на Трампа в здании, с крыши которого он стрелял
Сюжет
Выборы президента США
Полиция внутри здания, с которого стрелок Крукс вел огонь, заметила его подозрительное поведение и сообщила о нем Секретной службе. О вооруженном мужчине предупреждали и участники митинга. Все это не помогло предотвратить стрельбу
Томас Крукс
Томас Крукс (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

В здании, с крыши которого подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа вел стрельбу, в этот момент была полиция, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По его словам, находившиеся в здании Agr International офицеры заметили мужчину, который действовал украдкой и ходил взад-вперед по зданию с каким-то снаряжением. Полицейские связались по рации с командным пунктом Секретной службы, чтобы предупредить их о нем.

Покушение произошло 13 июля в городе Батлер в Пенсильвании на предвыборном митинге. Пуля задела ухо Трампа. Погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Стрелком оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировал снайпер, возле тела нашли винтовку AR-15.

Очевидцы произошедшего рассказали, что некоторые зрители заметили вооруженного мужчину и пытались предупредить полицию о нем, но она не успела отреагировать. Поведение Крукса перед началом митинга насторожило и самих правоохранителей; при обходе территории офицер столкнулся со стрелком, и тот навел на него оружие.

Глава Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя всю ответственность за действия подчиненных во время покушения на Трампа. Он характеризовал работу агентов как «фантастическую».

Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа
Политика
Дональд Трамп с перебинтованным ухом после покушения

Здание, с которого стрелял Крукс, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Один из бывших учеников школы, где учился Крукс, Джеймсон Мерфи, охарактеризовал его The New York Post как «комично плохого стрелка», так он значительно промахнулся при стрельбе на отборе в школьную команду.

Одноклассники в старшей школе, с которыми поговорили журналисты The New York Times, не вспомнили ничего подозрительного в действиях или словах Крукса. Они описали его, как умного юношу с небольшим количеством друзей. То же впечатление сложилось и у сотрудников дома престарелых, где помогал Крукс.

Бывшая одноклассница стрелка рассказала The Washington Post, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп покушение США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что пережитое покушение оказало на него влияние
Политика
Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения
Политика
Госдеп не согласился с Москвой в оценке причин покушения на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
В МИДе заявили о карт-бланше от США Украине на удары по России Политика, 06:31
Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность Общество, 06:10
Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа Технологии и медиа, 06:00
«Ростех» сообщил, что площадь взрыва ФАБ-3000 равна 11 футбольным полям Политика, 05:54
ТАСС узнал, что упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел требуемый облет Общество, 05:43
ФСБ рассекретила показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР Политика, 05:28
WP узнала, что полиция видела Крукса в здании, откуда он стрелял в Трампа Политика, 05:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сенатор Рэнд Пол раскритиковал обещание НАТО членства Украины в альянсе Политика, 04:56
Приставы в Волгограде объяснили продажу квартиры семьи с двумя инвалидами Общество, 04:34
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 04:34
FT узнала о плане нового премьера Британии «перезагрузить» отношения с ЕС Политика, 04:18
МВД России объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск Украины Политика, 03:56
Основатель правящей партии Грузии назвал сроки конца конфликта на Украине Политика, 03:42
Гаагский суд дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы Политика, 03:23