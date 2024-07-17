WP: полиция видела напавшего на Трампа в здании, с крыши которого он стрелял

WP узнала, что полиция видела Крукса в здании, откуда он стрелял в Трампа

Полиция внутри здания, с которого стрелок Крукс вел огонь, заметила его подозрительное поведение и сообщила о нем Секретной службе. О вооруженном мужчине предупреждали и участники митинга. Все это не помогло предотвратить стрельбу

Томас Крукс (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

В здании, с крыши которого подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа вел стрельбу, в этот момент была полиция, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По его словам, находившиеся в здании Agr International офицеры заметили мужчину, который действовал украдкой и ходил взад-вперед по зданию с каким-то снаряжением. Полицейские связались по рации с командным пунктом Секретной службы, чтобы предупредить их о нем.

Покушение произошло 13 июля в городе Батлер в Пенсильвании на предвыборном митинге. Пуля задела ухо Трампа. Погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Стрелком оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировал снайпер, возле тела нашли винтовку AR-15.

Очевидцы произошедшего рассказали, что некоторые зрители заметили вооруженного мужчину и пытались предупредить полицию о нем, но она не успела отреагировать. Поведение Крукса перед началом митинга насторожило и самих правоохранителей; при обходе территории офицер столкнулся со стрелком, и тот навел на него оружие.

Глава Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя всю ответственность за действия подчиненных во время покушения на Трампа. Он характеризовал работу агентов как «фантастическую».

Здание, с которого стрелял Крукс, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Один из бывших учеников школы, где учился Крукс, Джеймсон Мерфи, охарактеризовал его The New York Post как «комично плохого стрелка», так он значительно промахнулся при стрельбе на отборе в школьную команду.

Одноклассники в старшей школе, с которыми поговорили журналисты The New York Times, не вспомнили ничего подозрительного в действиях или словах Крукса. Они описали его, как умного юношу с небольшим количеством друзей. То же впечатление сложилось и у сотрудников дома престарелых, где помогал Крукс.

Бывшая одноклассница стрелка рассказала The Washington Post, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».