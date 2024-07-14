WSJ узнала о взрывных устройствах в машине стрелявшего в Трампа

Автомобиль Томаса Крукса был припаркован недалеко от места покушения. Сам стрелок ликвидирован. Он использовал винтовку AR-15, предварительно, купленную его отцом

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В автомобиле, за рулем которого был стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, нашли взрывные устройства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Стрельба произошла в городе Батлер в штате Пенсильвания. Машина была припаркована недалеко от того места, где вечером 13 июля проходил предвыборный митинг Трампа, где произошло покушение.

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Крукс находился на крыше здания примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. После стрельбы 20-летнего молодого человека ликвидировали. Рядом с ним была найдена полуавтоматическая винтовка AR-15.

По данным Associated Press и WSJ, оружие было куплено отцом Крукса.

Газета отмечает, что полиция получила несколько сообщений о подозрительных пакетах вблизи места, где находился стрелок, к работе привлечены специалисты по разминированию.

Трамп во время покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из мужчин-зрителей, еще двое тяжело ранены, пишет WSJ.

Крукс — выходец из пенсильванского района Бетел-Парк на юге Питтсбурга, Батлер расположен в 40 км к северу от этого города. Стрелок прежде не попадал в поле зрения полиции. Он окончил школу в 2022-м и в том же году получил премию в $500 от организации по поддержке одаренной молодежи National Math and Science Initiative.

Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что молодой человек «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».

Байден после покушения на соперника созвонился с ним. В публичном заявлении действующий президент подчеркнул, что в США «нет места такому типу насилия».