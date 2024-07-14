WSJ узнала о взрывных устройствах в машине стрелявшего в Трампа
В автомобиле, за рулем которого был стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, нашли взрывные устройства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Стрельба произошла в городе Батлер в штате Пенсильвания. Машина была припаркована недалеко от того места, где вечером 13 июля проходил предвыборный митинг Трампа, где произошло покушение.
Крукс находился на крыше здания примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. После стрельбы 20-летнего молодого человека ликвидировали. Рядом с ним была найдена полуавтоматическая винтовка AR-15.
По данным Associated Press и WSJ, оружие было куплено отцом Крукса.
Газета отмечает, что полиция получила несколько сообщений о подозрительных пакетах вблизи места, где находился стрелок, к работе привлечены специалисты по разминированию.
Трамп во время покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из мужчин-зрителей, еще двое тяжело ранены, пишет WSJ.
Крукс — выходец из пенсильванского района Бетел-Парк на юге Питтсбурга, Батлер расположен в 40 км к северу от этого города. Стрелок прежде не попадал в поле зрения полиции. Он окончил школу в 2022-м и в том же году получил премию в $500 от организации по поддержке одаренной молодежи National Math and Science Initiative.
Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.
Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что молодой человек «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».
Байден после покушения на соперника созвонился с ним. В публичном заявлении действующий президент подчеркнул, что в США «нет места такому типу насилия».
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов