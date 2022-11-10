Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после крушения Су-34

Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после падения Су-34

Иск собираются предъявить жильцы пострадавших при падении самолета второго, третьего и четвертого подъездов, они попросили у администрации помощи в подготовке обращения в суд

Жители дома в Ейске, на который упал самолет Су-34, собираются предъявить иск к Минобороны из-за потери имущества, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

«Жители пострадавших второго, третьего и четвертого подъездов также просили помощи в подготовке иска по потере имущества к Минобороны. Администрация района поможет в составлении необходимой документации», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента строительства края Ивана Горобца, подъезды с первого по четвертый планируется разобрать, после чего начнется их восстановление. Руководитель департамента Сергей Власов пообещал восстановить подъезды и квартиры «в таком же виде, как они были ранее, даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку».

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, пострадали более 40. Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После этого возник пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили более 70 квартир. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, уточнили в МЧС.

В Минобороны сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, крушение произошло во время набора высоты. Основной версией катастрофы СК назвал техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным ТАСС и телеграм-канала «112», Су-34 упал из-за того, что в двигатели попали две чайки.