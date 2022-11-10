Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после падения Су-34 Общество, 00:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Кравцов заявил, что военная подготовка войдет в обязательные уроки ОБЖ Общество, 00:23
Экономист описал тактику «выживания» российской науки под санкциями Экономика, 00:00
Сборная из самых дорогих футболистов, которые пропустят ЧМ в Катаре Спорт, 00:00
В Кремле начали подготовку к посланию президента Федеральному собранию Политика, 00:00
Рогов сообщил о переброске 7 тыс. военных ВСУ в Запорожье Политика, 09 ноя, 23:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 09 ноя, 23:46
Сборная России «исправила» исторический постер без упоминания ЧМ-2018 Спорт, 09 ноя, 23:23
Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя Политика, 09 ноя, 23:22
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 09 ноя, 23:12
Росавиация приостановила расширенную сертификацию вертолета Ка-62 Бизнес, 09 ноя, 22:59
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 09 ноя, 22:48
В Херсонской области запретили продажу алкоголя Политика, 09 ноя, 22:46
Общество ,  
0 

Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после падения Су-34

Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после крушения Су-34
Иск собираются предъявить жильцы пострадавших при падении самолета второго, третьего и четвертого подъездов, они попросили у администрации помощи в подготовке обращения в суд

Жители дома в Ейске, на который упал самолет Су-34, собираются предъявить иск к Минобороны из-за потери имущества, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

«Жители пострадавших второго, третьего и четвертого подъездов также просили помощи в подготовке иска по потере имущества к Минобороны. Администрация района поможет в составлении необходимой документации», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента строительства края Ивана Горобца, подъезды с первого по четвертый планируется разобрать, после чего начнется их восстановление. Руководитель департамента Сергей Власов пообещал восстановить подъезды и квартиры «в таком же виде, как они были ранее, даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку».

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, пострадали более 40. Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После этого возник пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили более 70 квартир. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, уточнили в МЧС.

В Минобороны сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, крушение произошло во время набора высоты. Основной версией катастрофы СК назвал техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным ТАСС и телеграм-канала «112», Су-34 упал из-за того, что в двигатели попали две чайки.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ейск Су-34 крушение
Материалы по теме
Власти назвали сроки восстановления пострадавшего при крушении Су-34 дома
Политика
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 15
Общество
Власти восстановят разрушенный после падения Су-34 дом в Ейске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter