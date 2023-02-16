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Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Количество погибших при крушении бомбардировщика Су-24 в Ейске увеличилось до 16 человек — в больнице умерла пострадавшая при катастрофе 6-летняя девочка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолета СУ-24 по ул.Коммунистической,20/1. В мире нет ничего более опустошающего, чем смерть ребенка», — написал он в своем телеграм-канале.

Самолет потерпел крушение вечером 17 октября 2022 года, он упал в жилом квартале во время набора высоты при взлете. Крушение самолета вызвало пожар в соседнем доме, огонь распространился на 17 квартир на нескольких этажах. В Минобороны тогда уточнили, что истребитель упал при взлете с одного из аэродромов, пилоты катапультировались.

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Теги
Ейск авиакатастрофа пострадавшие
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