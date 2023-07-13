В Ростове потерпел аварию военный Ан-72

В Ростове-на-Дону потерпел аварию военный Ан-72 во время учебного полета

Ан-72 выполнял учебный полет, пилот не справился с управлением, и судно упало за пределами полосы. Никто не пострадал

Военно-транспортный самолет Ан-72 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На аэродроме в Ростове-на-Дону потерпел аварию военный самолет Ан-72, выполнявший учебный полет, сообщают местные ростовские издания 161.ru и 1rnd со ссылкой на источники.

Ан-72 упал при посадке за пределами ВПП. Среди членов экипажа была женщина. По данным 161.ru, она управляла самолетом. 1rnd указывает, что она была вторым пилотом. При посадке она не пострадала.

По данным 1rnd, инцидент произошел на прошлой неделе на аэродроме Центральный (Военвед). «Ан-72 дал скоростного козла (это когда при посадке самолет отскакивает от ВПП из-за быстрого снижения. — РБК) и выкатился», — рассказал один из собеседников 1rnd. У самолета повреждена стойка шасси, также он носом ударился о землю. Ан-72 отправили на ремонт.

РБК направил запрос в Минобороны, обратился за комментарием в пресс-службу правительства Ростовской области.





В мае во время планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28. Оба летчика погибли, на земле разрушений не было. Предварительной причиной крушения Минобороны называло отказ техники.