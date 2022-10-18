Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Власти разрешат перерабатывать мусор около аэропортов Бизнес, 07:30
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией Политика, 07:23
Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о взрывах Политика, 07:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Всемирный банк присвоил займам Белоруссии статус необслуживаемых Политика, 07:10
«Дзен» разрешил авторам-нерезидентам выводить средства на карты Технологии и медиа, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное Общество, 06:58
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Власти сообщили о 13 погибших при крушении Су-34 в Ейске Политика, 06:04
В Киеве объявили воздушную тревогу Политика, 05:49
В «дочке» Inditex допустили продажу Zara дружественной России стране Бизнес, 05:42
Ректор РАНХиГС предложил подумать о переходе к мобилизационной экономике Экономика, 05:38
SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах Общество, 05:00
Общество ,  
0 

Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное

В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, вскоре после взлета упал в жилом квартале. Огнем оказалась охвачена многоэтажка

Video

Что известно о падении самолета на дом в Ейске

Самолет Су-34 разбился во время набора высоты после взлета, сообщили в Минобороны. Он выполнял учебно-тренировочный полет. По последним данным МЧС и Минздрава, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 пострадали.

  • Летчики смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
  • Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что самолет Су-34 упал на многоквартирный жилой дом. Первое сообщение о крушении поступило в МЧС в 18:25. В Минобороны сообщили, что падение произошло во дворе жилого дома.
  • Самолет упал в районе пересечения улиц Коммунистическая и Красная, в непосредственной близости от торгового центра «Меотида». После падения загорелся дом по адресу Коммунистическая улица, 20/1.
     

  • На месте крушения возник сильный пожар, по данным МЧС, огнем оказались охвачены пять этажей девятиэтажки. В Минобороны сообщили, что горит разлившееся топливо. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС.
  • Точная информация о пострадавших в Ейске пока отсутствует, так как сотрудники оперативных служб города не могут провести разведку горящего здания из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов, сообщал РБК источник, близкий к МЧС.
  • В результате падения Су-34 в Ейске повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, уточнили в МЧС.

  • В доме, загоревшемся после крушения Су-34 в Ейске, проживают порядка 600 человек, сообщил краевой оперштаб. Власти пытаются установить местоположение каждого из жильцов. Людей из дома эвакуируют, их планируют разместить в санаториях.
  • В 20:32 мск губернатор сообщил, что остатки самолета в Ейске потушили, а пожар в доме локализован. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена.
  • Из Краснодара в Ейск отправляются специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи. «Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — цитирует ТАСС слова замгубернатора Анны Миньковой.
  • На месте падения самолета в Ейске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор.

Реакция властей

  • Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения.
  • Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко немедленно вылететь в Ейск.
  • Семьи погибших при крушении Су-34 в Ейске получат по 1 млн руб., пострадавшие — 400 тыс. руб., сообщили власти Краснодарского края.
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Ейск Су-34 авиакатастрофа Минобороны Краснодарский край
Материалы по теме
Появилось видео падения Су-34 в жилом квартале Ейска
Общество
СК завел дело после падения Су-34 в жилом квартале Ейска
Политика
Минобороны назвало причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter