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Кремль сообщил о докладах Путину по теракту на Крымском мосту

Пресс-секретарь Песков сообщил о докладах Бортникова Путину по теракту на Крымском мосту
Россия знает, кто стоит за взрывом на мосту, конечным ответом будет достижение целей военной операции, заявил Песков. По его словам, Москва «не питает иллюзий» относительно роли Запада в атаке, но сохраняет с ним отношения
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту Владимиру Путину о последствиях атаки на Крымский мост, произошедшей в ночь на 17 июля. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин дал поручения по организации работы транспорта на крымском направлении, помощи людям в пути, а также по ремонтно-восстановительным работам.

Хуснуллин вылетит в регион по поручению президента, ожидается, что он доложит Путину около 7 вечера.

Также Песков сказал, что «мы знаем тех, кто стоит за этим терактом». Отвечая на вопрос о возможной причастности стран Запада к произошедшему, он сказал, что у России «нет никаких иллюзий»: «Мы знаем, какой объем информации поступает из НАТО и США в Киев». При этом Песков добавил, что о разрыве дипотношений с Западом речи не идет, «каналы для диалога все равно нужны».

Представитель президента не ответил на вопрос о действиях России в ответ на взрыв, но отметил, что «если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей спецоперации, которая будет продолжаться». Говоря о мерах безопасности для туристов в Крыму, Песков заявил, что они «постоянно принимаются и совершенствуются»; взрыв на мосту потребует от властей «собранности и мер дополнительной работы».

Рано утром 17 июля крымские власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. НАК и СК позднее признали произошедшее терактом. По данным Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя надводными беспилотниками.

Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя девочка, она госпитализирована.

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Российские власти возложили ответственность за произошедшее на украинские спецслужбы. Источники «РБК Украина» сообщили, что атаку осуществили Служба безопасности и ВМС Украины. В украинской разведке это напрямую не подтвердили, но напомнили слова главы ведомства Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией».

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Дмитрий Песков Крымский мост Владимир Путин Кремль взрыв
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