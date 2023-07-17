Аксенов назвал время восстановления движения на Крымском мосту

Ночью на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие», пострадал ребенок, сообщили власти полуострова. Движение по мосту остановили, прекратила работу и паромная переправа. Поезда снова запустят к 9:00, пообещал Аксенов

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Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по результатам беседы с замминистра транспорта Андреем Костюком.

«Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00», — добавил он.

Причины произошедшего сообщат правоохранительные ведомства, пообещал Аксенов и уточнил, что на месте происшествия ведут работу все необходимые службы.

Ранее в ночь с воскресенья на понедельник Аксенов написал, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло «чрезвычайное происшествие», и попросил соблюдать спокойствие. Телеграм-канал Baza написал о падении пролета моста, но Минтранс отметил, что конструкции пролетов «находятся на своих опорах», повреждено дорожное полотно.

По данным операштаба, во время происшествия на Крымском мосту пострадала девочка — у него закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Его силами санитарной авиации доставят в краевое медучреждение. Кроме того, погибли два человека — ее родители, уточнил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что это семья из Новоосколького округа региона.

После ЧП движение на Крымском мосту, а также работу паромов между Крымом и Кубанью остановили. Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» допустил изменения в расписании.