Число машин в очереди на Крымский мост снизилось до 950

Число машин в очереди на Крымский мост снизилось до 950

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Число машин в очереди на Крымский мост снизилось с 1,4 тыс. до 950, следует из данных телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация».

Количество машин достигло 1,4 тыс. в 12:00. Затем их число стало опускаться, по данным на 13:00, количество машин в очереди — 950 единиц.

Со стороны Керчи в очереди стоят 190 транспортных средств.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

В ночь на 16 июля Крым атаковали беспилотники. Удары пришлись на Севастополь. В атаке приняли участие девять беспилотников. Два сбили средства ПВО «над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии». Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. На севере Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.