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NYT сообщила о «межконтинентальной борьбе» за похороны экс-лидера Анголы

Власти Анголы и вдова экс-президента душ Сантуша считают, что его нужно похоронить на родине. Дети политика, которым в Анголе грозит уголовное преследование, с этим не согласны и настаивают на церемонии в Испании
Фото: AP
Фото: AP

Вопрос о том, где будет похоронен бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, стал поводом для «межконтинентальной борьбы» между властями страны, вдовы экс-главы государства и другими членами его семьи, сообщает The New York Times. Душ Сантуш умер 8 июля в одной из клиник Барселоны в возрасте 79 лет.

Как пишет NYT, «Народное движение за освобождение Анголы» (правящая партия страны), действующий президент Жоау Лоуренсу и вдова душ Сантуша настаивают на том, чтобы политика похоронили на родине. Они считают, что церемония государственных похорон укрепила бы поддержку партии.

Однако дочь бывшего президента Чизе (Вельвичия) душ Сантуш считает, что отца нужно похоронить в Испании, где церемонию могли бы посетить другие дети политика. Она заявила, что ее поддерживают братья и сестры, которым в Анголе грозит уголовное преследование — власти обвиняют их в коррупции.

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Жозе Эдуарду душ Сантуш

В частности, Изабель душ Сантуш, которая родилась в Баку во время учебы отца в Азербайджане, предъявлено обвинение в растрате средств крупнейшей нефтяной компании Анголы Sonangol, ее также заподозрили в мошенничестве. По данным властей, убыток от ее действий составил $5 млрд. Женщина не признала обвинения в свой адрес.

Сын душ Сантуша Жозе Филомену, который возглавлял ангольский суверенный фонд, тоже оказался под следствием по обвинению в коррупции и хищении $500 млн, его приговорили к пяти годам заключения.

Душ Сантуш был трижды женат, от трех браков у него шестеро детей, еще трое — от внебрачных связей.

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Спор должен разрешить суд в Барселоне; как пишет NYT, решение может повлиять на августовские выборы в Анголе.

Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы с 1979 по 2017 год. Затем в власти в Анголе пришел Лоуренсу, который обещал покончить с клановым капитализмом в стране. Душ Сантуш вскоре после ухода с поста отправился в Барселону. Он приезжал в Анголу в прошлом году попытке наладить отношения с Лоуренсу, но, со слов дочери, поездка разочаровала его.

23 июня Душ Сантуш был госпитализирован после несчастного случая, который произошел у него дома в Барселоне и «привел к легочной недостаточности», писало издание Vanguardia. Две недели спустя он скончался. Дочь душ Сантуша Чизе потребовала провести вскрытие его тела в Испании. Она считает, что здоровье ее отца ухудшилось из-за действий его личного врача Жоао Афонсу и супруги Аны Паулы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ангола президент похороны Испания
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