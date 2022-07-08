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Умер бывший президент Анголы Эдуарду Сантуш Политика, 15:13
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Умер бывший президент Анголы Эдуарду Сантуш

Он был у власти в Анголе 38 лет и ушел с должности в сентябре 2017 года. Сантуш был женат на советской гражданке. Его дочь стала самой богатой женщиной Африки и России
Жозе Эдуарду душ Сантуш
Жозе Эдуарду душ Сантуш (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет, сообщила администрация президента страны в Facebok (материнская компания соцсети Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Он умер от продолжительной болезни в 11:10 по местному времени в больнице в Барселоне. В Анголе объявлен национальный траур.

Эдуарду душ Сантуш родился 28 августа 1942 года в столицы Анголы Луанде. Сразу после школы вступил в партизанское движение ЕПЛА. В ноябре 1961 года уехал в Конго из-за репрессий португальских колонизаторов.

В 1963-1969 годах политик учился в Азербайджанском институте нефти и химии, возглавлял в нем кружок за свободу Анголы. В 1974 году он был координатором отдела иностранных дел партии МПЛА (Народного движения за освобождение Анголы), представлял ее в Югославии и Конго. Еще через год Сантуш стал главой МИД независимой Анголы. Участвовал в подавлении попытки госпереворота 27 мая 1977 года.

Политик занял пост председателя МПЛА после смерти первого президента страны Агостиньо Нето в сентябре 1979 года. Он пытался прекратить гражданскую войну между МПЛА, Национальным фронтом освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА). При этом партию Сантуша поддерживали СССР и Куба, а УНИТУ — США и ЮАР.

На первом туре выборов 1992 года политик получил более 49% голосов, обогнав лидера УНИТА Жонаша Савимби с 40%. Второй тур голосования был сорван массовыми убийствами более 10 тыс. активистов УНИТА. С тех пор его президентские полномочия продлевали автоматически.

СССР долгие годы оказывал военную, политическую и материальную поддержку Сантушу. Ангольский президент не раз приезжал в страну, встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и был на похоронах Константина Черненко. Однако в 1990 году Сантуш провел реформу отказа от максизма-ленинизма и перехода к многопартийной системе, рыночной экономике. Тогда Ангола начала сотрудничать с США, Китаем, ЮАР, которые ранее были ее противниками. После этого он проводил встречи со всеми президентами России.

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Прогнозы

После 36 лет правления Анголой, Эдуарду Сантуш заявил, что не будет участвовать в выборах 2017 года, хотя по Конституции мог избираться и оставаться президентом вплоть до 2022 года. Новым президентом стал вице-председатель МПЛА Жуан Лоренсу, он оказывал давление на Сантуша и в сентябре 2018 года тот ушел с поста главы партии.

Бывший президент Анголы имел достаточно тесные связи с Россией, говорил на русском языке. Его первой женой была гражданка СССР Татьяна Куканова, Она родилась в Пензе и вышла замуж за Сантуша в 1966 году. Уже через 13 лет супруги развелись, но у них осталась дочь Изабель душ Сантуш. В 2016 году отец назначил ее главой крупнейшей нефтяной компании Анголы Sonangol.

По данным Forbes, в 2020 году состояние дочери экс-президента составляло $2,2 млрд, что сделало ее самой богатой женщиной Африки. Кроме того, из-за ее российского гражданства она оказалась и самой богатой россиянкой.

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