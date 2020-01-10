Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения

Об этом сообщили в МВД России, а также подтвердила и сама Изабель душ Сантуш. По версии Forbes, состояние дочери экс-президента Анголы оценивается в $2,2 млрд, что делает ее не только самой богатой женщиной Африки, но и России

Изабель душ Сантуш (Фото: Toby Melville / Reuters)

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с самого рождения. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МВД России.

«Указанная персона не получала гражданство России, так как оно у нее было изначально», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что душ Сантуш получила российское гражданство на фоне начатого против нее в Анголе разбирательства. В разговоре с ТАСС она сообщила, что у нее всегда было гражданство России. «Я россиянка по рождению», — сказала она.

Власти Анголы начали расследование в отношении Изабель душ Сантуш в конце прошлого года. 31 декабря ангольский суд арестовал средства на ее счетах и счетах мужа. Как утверждает ангольская Генпрокуратура, ее подозревают в сомнительных операциях, которые стоили казне более $1 млрд.