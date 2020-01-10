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Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения

Об этом сообщили в МВД России, а также подтвердила и сама Изабель душ Сантуш. По версии Forbes, состояние дочери экс-президента Анголы оценивается в $2,2 млрд, что делает ее не только самой богатой женщиной Африки, но и России
Изабель душ Сантуш (Фото: Toby Melville / Reuters)

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с самого рождения. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МВД России.

«Указанная персона не получала гражданство России, так как оно у нее было изначально», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что душ Сантуш получила российское гражданство на фоне начатого против нее в Анголе разбирательства. В разговоре с ТАСС она сообщила, что у нее всегда было гражданство России. «Я россиянка по рождению», — сказала она.

Власти Анголы начали расследование в отношении Изабель душ Сантуш в конце прошлого года. 31 декабря ангольский суд арестовал средства на ее счетах и счетах мужа. Как утверждает ангольская Генпрокуратура, ее подозревают в сомнительных операциях, которые стоили казне более $1 млрд.

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В 2016–2017 годах душ Сантуш возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonangol, а после увольнения с этой должности покинула страну. Как писала местная газета Exspresso, она вместе с мужем Синдикой Доколо, гражданином Демократической республики Конго и предпринимателем-коллекционером, в 2019 году перебралась в Дубай и пока не собирается возвращаться в Анголу.

В интервью Financial Times Изабель душ Сантуш назвала начатое против нее расследование «политически мотивированной охотой на ведьм» со стороны президента Анголы Жоау Лоуренсу. По ее словам, Лоуренсу пытается ликвидировать ее бизнес и «стереть наследие» ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который занимал должность президента страны на протяжении 38 лет.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой (сейчас имеет британское гражданство). На тот момент ее отец был ангольским революционером и активистом Народного движения за освобождение Анголы — Партии труда. С 21 сентября 1979-го по сентябрь 2017 года занимал должность президента Анголы.

В бытность президентом он назначил двоих из своих десяти детей на руководящие должности — дочь Изабель стала главой Sonangol, а сын Жозе Филомену — председателем фонда «Национальное благосостояние Анголы». 26 марта 2018 года прокуратура Анголы предъявила обвинение Жозе Филомену, заподозрив его в мошенничестве на $500 млн. Он возглавлял фонд с июня 2013 года по январь 2018 года.

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В настоящее время состояние Изабель душ Сантуш, по данным Forbes, оценивается в $2,2 млрд, что делает ее самой богатой женщиной Африки. По версии журнала, пока ее отец находился у власти, она приобрела доли в ангольских компаниях, включая банки и телекоммуникационную корпорацию. В частности, она владела акциями мобильного оператора Unitel и банка Banco BIC. В рейтинге самых богатых людей Африки за 2019 год по версии Forbes, душ Сантуш заняла восьмое место. В топ-20 оказались лишь две женщины — она и Фолоруншо Алакия (вице-председатель нигерийской нефтедобывающей компании Famfa Oil).

Учитывая тот факт, что душ Сантуш — гражданка России, то, таким образом, она является еще и самой богатой россиянкой. В прошлом году Forbes называл самой богатой женщиной страны экс-супругу бывшего мэра Москвы Елену Батурину с состоянием $1,2 млрд.

Автор: Михаил Юшков
Теги: российское гражданство, Ангола, богатейшие бизнесмены
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