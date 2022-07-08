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Дочь экс-президента Анголы попросила провести вскрытие после смерти отца

Жозе Эдуарду душ Сантуш
Жозе Эдуарду душ Сантуш (Фото: Global Look Press)

Одна из дочерей экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша потребовала провести вскрытие его тела в Испании. Об этом пишет France Press со ссылкой на заявление Чизе душ Сантуш.

Дочь Сантуша опасается, что тело перевезут в Анголу и полиция не сможет провести проверку по ее заявлению о «предполагаемом покушении на убийство, неоказании помощи лицу, находящемуся в опасности».

Она считает, что здоровье ее отца ухудшилось из-за действий его личного врача Жоао Афонсу и супруги Аны Паулы.

Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы с 1979 по 2017 год. Он умер 8 июля в одной из клиник Барселоны в возрасте 79 лет.

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Жозе Эдуарду душ Сантуш

Как писала Vanguardia, Сантуш попал в больницу после несчастного случая, который произошел у него дома и привел к легочной недостаточности. После этого он две недели провел в коме.

Его дочь Чизе заявила о заговоре против него из опасений, что он поддержит оппозицию на предстоящих выборах 24 августа. Она посчитала, что приставленные к нему властями Анголы врачи намеренно и постепенно ухудшали состояние здоровья, что вызвало необходимость введения в кому, передавало Catalan News. По данным издания, врачи настаивали на отключении бывшего президента от аппаратов жизнеобеспечения из-за невозможности дальнейшего лечения.

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Как отметила Vanguardia, семья Сантуша думает, что президент Анголы Жуан Лоренсу может использовать похороны в политических целях. Родственники настаивают на похоронах в Барселоне, ссылаясь на желание самого Сантуша.

Теги
президент Ангола вскрытие дочь
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