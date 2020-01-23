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Родившуюся в СССР богатейшую женщину Африки обвинили в растрате

Дочь бывшего президента Анголы, богатейшую женщину Африки и россиянку по рождению Изабель душ Сантуш обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании. Сама она считает, что обвинения носят политический характер
Изабель душ Сантуш (Фото: Daniel Rodgrigues / Bloomberg)

Генпрокурор Анголы Хелдер Питта Грос заявил, что дочери бывшего президента страны Изабель душ Сантуш предъявлены обвинения в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol. Об этом сообщает Televisão Pública de Angola.

По верcии следствия, душ Сантуш совершила преступление, когда возглавляла совет директоров Sonangol. Прокуратура Анголы не исключает выдачу международного ордера на арест душ Сантуш, если та добровольно не явится на допрос.

Состояние Изабель душ Сантуш, по данным Forbes, оценивается в $2,1 млрд, что делает ее самой богатой женщиной Африки. С момента начала процесса против нее состояние дочери бывшего президента Анголы упало на $100 млн.

Как отмечает Financial Times, внимание правоохранительных органов к деятельности душ Сантуш усилилось после того, как на прошлой неделе было опубликовано журналистское расследование, посвященное дочери бывшего президента Анголы. После изучения массива более чем в 700 тыс. документов авторы пришли к выводу, что душ Сантуш и ее супруг вывели из страны более $1 млрд. Расследование охватывало период с 1980 года — начала правления отца душ Сантуш — до сентября 2017-го.

В расследовании говорилось, что одна из самых подозрительных сделок была заключена через британское дочернее предприятие ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую Изабель душ Сантуш возглавляла в 2016–2017 годах. По ее распоряжению было проведено более 50 выплат на общую сумму $115 млн в консалтинговую компанию Matter Business Solutions, расположенную в Дубае. Эту фирму контролировали ее друзья.

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Официально душ Сантуш обвинили в растрате средств нефтяной компании. Однако она утверждает, что обвинения мотивированы политикой. «Это организованная и хорошо скоординированная политическая атака нынешнего режима, которая рассматривает меня как угрозу», — цитирует FT ее заявление. Отец подозреваемой, Жозе Эдуарду душ Сантуш, возглавлял страну 38 лет, с 1979 по 2017 год. Как отмечает FT, преемник ее отца Жуан Лоренсу вскоре после прихода к власти начал снимать ее и других членов семьи с государственных постов.

После того как прокуратора Анголы предъявила ей официальные обвинения, адвокаты душ Сантуш передали ее новое заявление, которое цитирует Reuters. «Обвинения, выдвинутые против меня в последние дни, лживы. Я всегда действовала в рамках закона, и все мои деловые операции имели одобрение от адвокатов, банков, аудиторов и надзорных органов», — заявила она.

Сейчас душ Сантуш находится за пределами Анголы. По рождению она является гражданкой России, так как родилась во время обучения ее отца в Советском Союзе. По данным СМИ, с помощью российского гражданства душ Сантуш пытается избежать экстрадиции в Анголу, сейчас она живет в ОАЭ.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ангола, обвинения, растрата, коррупция
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