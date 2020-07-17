В Кремле ответили на слова об ошибке на предыдущих выборах в Хабаровске

«Выборы есть выборы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о том, что выход Вячеслава Шпорта на выборы 2018 года был ошибкой

Участники несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера Юрия Трутнева о том, что в преддверии прошедших в 2018 году выборов губернатора Хабаровского края федеральные власти допустили ошибку.

«Ну послушайте, жители региона голосовали на выборах и они сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на выборах, сейчас обвиняется по очень серьезным статьям: причастность к убийствам. Виновность его установит суд. А выборы есть выборы, люди голосуют», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее Трутнев заявил, что в преддверии выборов 2018 года власти «недооценили степень усталости населения Хабаровского края» от действующего губернатора региона Вячеслава Шпорта.

«Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович [Шпорт] не должен был выходить на эти выборы <...>. Наверное, это можно оценивать как ошибку», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).