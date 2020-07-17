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Дело губернатора Фургала ,  
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В Кремле ответили на слова об ошибке на предыдущих выборах в Хабаровске

«Выборы есть выборы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о том, что выход Вячеслава Шпорта на выборы 2018 года был ошибкой
Участники несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Участники несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера Юрия Трутнева о том, что в преддверии прошедших в 2018 году выборов губернатора Хабаровского края федеральные власти допустили ошибку.

«Ну послушайте, жители региона голосовали на выборах и они сделали свой выбор. К сожалению, человек, который победил на выборах, сейчас обвиняется по очень серьезным статьям: причастность к убийствам. Виновность его установит суд. А выборы есть выборы, люди голосуют», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее Трутнев заявил, что в преддверии выборов 2018 года власти «недооценили степень усталости населения Хабаровского края» от действующего губернатора региона Вячеслава Шпорта.

«Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович [Шпорт] не должен был выходить на эти выборы <...>. Наверное, это можно оценивать как ошибку», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

Как действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
Политика
Сергей Фургал

На выборах в сентябре 2018 года кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу по итогам двух туров, при этом во втором раунде за него было отдано более 69,5 против 28% голосов у Шпорта.

9 июля 2020 года Фургала задержали по подозрению в организации убийств в начале 2000-х. В тот же день его доставили в Москву, где суд арестовал подозреваемого до 9 сентября. Тот вину не признал и пока остается действующим губернатором Хабаровского края.

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Общество
<p>Сергей Фургал</p>

В пятницу Песков заявил, что Путин пока не принял решения об отставке Фургала и назначении врио главы Хабаровского края. «Президент будет руководствоваться ситуацией в регионе; безусловно, долго регион не может оставаться без руководителя», — добавил он.

13 июля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщило, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк («Коммерсантъ» утверждает, что привлечь его к выборам в 2019 году пыталась «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Хабаровский край, Сергей Фургал
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