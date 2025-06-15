Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

За долгое время в отношениях России и США накопился беспорядок, чтобы урегулировать все вопросы нужно время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Авгиевы конюшни отношений России и США слишком грязные, их долго убирать», — сказал он в ответ на вопрос, почему отношения двух государств не продвигаются темпами, которые предрекал американский лидер Дональд Трамп после своего избрания в ноябре. Песков также подчеркнул, что в российско-американских отношениях «очень большая инерция».

Во время президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года, не объясняя, какими именно способами.

Авгиевы конюшни — фразеологизм, означает сильный беспорядок, запущенность в делах или помещение, в котором царят грязь и беспорядок. В древнегреческой мифологии Авгий был царем Элиды и держал огромные конюшни с 3 тыс. волами. Их не чистили 30 лет. А Геракл, совершая свои подвиги, был вынужден очистить эти конюшни за один день, направив внутрь воды рек Алфея и Пенея.

После возвращения в Белый дом Трамп пригрозил Москве новыми ограничениями и пошлинами в случае отказа от мирной сделки с Украиной. В конце февраля он продлил на год действие ряда санкций против России. В том же месяце страны провели первые после начала военной операции на Украине переговоры, решив восстановить численность персонала посольств. А в июне Трамп принял верительные грамоты от посла России в США Александра Дарчиева. В июне Reuters писал, что президент США все еще рассчитывает на развитие экономического партнерства с Россией, а потому не вводит новые санкции.

Накануне, 14 июня, Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал этот разговор «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным».

Ушаков также отметил, что одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными. Однако оба лидера выразили обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта.