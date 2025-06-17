Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК под Киевом и в Запорожье
Российская армия ночью 17 июня атаковала объекты украинской военной промышленности, рассказали в Минобороны.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье», — говорится в сообщении.
МВД Украины заявило, что в ночь на 17 июня в Киеве и Одессе были атакованы объекты инфраструктуры. Власти обоих городов сообщили о раненых и погибших. В столице Украины — 14 жертв и 114 пострадавших, в Одессе — один погибший и 17 травмированных. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что атаке подверглось Запорожье и еще несколько регионов.
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