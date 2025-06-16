Минобороны сообщило о поражении учебного центра ВСУ и предприятия ВПК

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по учебному центру ВСУ и украинскому предприятию ВПК, сообщили в Минобороны.

Также нанесены удары по радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки и пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, отметили в оборонном ведомстве.

Удары наносили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее Минобороны заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над территорией России 12 беспилотников ВСУ, из них 11 — над Орловской областью и один — над Воронежской областью.

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Как утверждает Минобороны, он снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе. В ударе были задействованы высокоточное оружие воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.