Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Российские военные ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающий горючим подразделения украинской армии в Донбассе, сообщило Минобороны

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России в ночь на 15 июня нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило Минобороны. Как утверждает военное ведомство, он снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.

В атаке было задействовано высокоточное оружие воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, уточнило Мнобороны. «Цель удара достигнута, объект поражен», — говорится в сообщении.

Глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когута сообщал, что под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Была также повреждена линия электропередачи. В результате ударов возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последний раз об атаке на Полтавскую область Минобороны России сообщало в сентябре 2024 года. Тогда удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава. В сводке российского военного ведомства говорилось, что там «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов.