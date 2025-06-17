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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили об атаках на объекты инфраструктуры в Киеве и Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины сообщили о последствиях ударов по Киеву и Одессе. По словам Кличко, взрывы прогремели в пяти районах столицы Украины
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Киеве прошедшей ночью были атакованы объекты критической инфраструктуры, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

О работе ПВО в пяти районах столицы Украины, в том числе в центре города, мэр Виталий Кличко объявил около 0:30 ночью 17 июня. На этом фоне городская военная администрация заявляла о перебоях в подаче электроэнергии. По данным МВД страны, в Киеве погибли 14 человек, пострадали 60.

МВД Украины сообщило, что еще десять человек пострадали и один погиб в Одессе. Губернатор Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в городе объектов инфраструктуры и о 17 пострадавших. Одесский мэр Геннадий Труханов рассказал о разрушениях в историческом центре города. В регионе воздушная тревога действовала примерно с 1:30 до 5:20.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 15 июня российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Предприятие снабжало горючим группировки ВСУ в Донбассе.

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